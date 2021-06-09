CУСПІЛЬСТВО ФОТОНа Львівщині в мікроавтобусі, який прямував з Польщі, прикордонники виявили велику партію контрабандної продукції компанії Apple.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
06 09 2021 12:40
На кордоні з Польщею в мікроавтобусі знайшли товарів Apple на 17,5 мільйона
Більше як 2,3 тис. девайсів планував потай ввезти з-за кордону наш 35-річний краянин. Українець їхав через пункт пропуску "Шегині" мікроавтобусом Мерседес
Фото: dpsu.gov.ua
Про це повідомляє ДПСУ.
"Більше як 2,3 тис. девайсів планував потай ввезти з-за кордону наш 35-річний краянин. Українець їхав через пункт пропуску "Шегині" мікроавтобусом Мерседес", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що прикордонники спільно з працівниками митниці ініціювали поглиблений огляд мікроавтобуса.
На кордоні з Польщею виявили контрабанду гаджетів Apple / Фото: dpsu.gov.ua
Під час огляду в багажному відділені під уживаними запчастинами правоохоронці виявили заховану продукцію Apple: 775 телефонів різних моделей (нових та вживаних), 1,3 тис. навушників, 10 дисплеїв, 134 планшети, 73 ноутбуки та 40 ручок.
Як уточнюють у ДПСУ, загальна кількість нової техніки становить понад 1,7 тис. шт., уживаної – близько 600.
"Знахідки, сума оцінки яких може сягнути 17,5 млн гривень, прикордонники передали працівникам митниці. Наразі ще тривають перевірочні заходи", - підсумували у Держприкордонслужбі.
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