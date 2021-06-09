На кордоні з Польщею в мікроавтобусі знайшли товарів Apple на 17,5 мільйона

На Львівщині в мікроавтобусі, який прямував з Польщі, прикордонники виявили велику партію контрабандної продукції компанії Apple.

Більше як 2,3 тис. девайсів планував потай ввезти з-за кордону наш 35-річний краянин. Українець їхав через пункт пропуску "Шегині" мікроавтобусом Мерседес

"Більше як 2,3 тис. девайсів планував потай ввезти з-за кордону наш 35-річний краянин. Українець їхав через пункт пропуску "Шегині" мікроавтобусом Мерседес", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що прикордонники спільно з працівниками митниці ініціювали поглиблений огляд мікроавтобуса.

На кордоні з Польщею виявили контрабанду гаджетів Apple / Фото: dpsu.gov.ua

Під час огляду в багажному відділені під уживаними запчастинами правоохоронці виявили заховану продукцію Apple: 775 телефонів різних моделей (нових та вживаних), 1,3 тис. навушників, 10 дисплеїв, 134 планшети, 73 ноутбуки та 40 ручок.

Як уточнюють у ДПСУ, загальна кількість нової техніки становить понад 1,7 тис. шт., уживаної – близько 600.

"Знахідки, сума оцінки яких може сягнути 17,5 млн гривень, прикордонники передали працівникам митниці. Наразі ще тривають перевірочні заходи", - підсумували у Держприкордонслужбі.