На космодром повернулася ракета Falcon 9, яка відправила астронавтів на МКС

Плавуча платформа, на яку в океані приземлилася перша ступінь ракети-носія Falcon 9, успішно повернулася на мис Канаверал (Флорида, США), де розташований Космічний центр імені Кеннеді.

"Після запуску на орбіту астронавтів Боба Бенкена й Дугласа Герлі на кораблі Crew Dragon, (перша ступінь – ред.) ракети Falcon 9 приземлилася на борту платформи й повернулася до порту на мисі Канаверал"

Про це у Twitter повідомила компанія SpaceX, передає Укрінформ.

"Після запуску на орбіту астронавтів Боба Бенкена й Дугласа Герлі на кораблі Crew Dragon, (перша ступінь – ред.) ракети Falcon 9 приземлилася на борту платформи й повернулася до порту на мисі Канаверал", - зазначається в повідомленні.

Допис супроводжується фотографіями, де зафіксовано момент приземлення ракети на плавучу платформу, а також процес її транспортування.

Нагадаємо, що у Техасі в ході випробувань вибухнув дослідний зразок космічного корабля Starship, розробленого компанією SpaceX Ілона Маска. Це вже четвертий інцидент під час випробувань ракети Starship.