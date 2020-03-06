ТЕХНОЛОГІЇ ФОТОПлавуча платформа, на яку в океані приземлилася перша ступінь ракети-носія Falcon 9, успішно повернулася на мис Канаверал (Флорида, США), де розташований Космічний центр імені Кеннеді.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
03 06 2020 11:40
На космодром повернулася ракета Falcon 9, яка відправила астронавтів на МКС
"Після запуску на орбіту астронавтів Боба Бенкена й Дугласа Герлі на кораблі Crew Dragon, (перша ступінь – ред.) ракети Falcon 9 приземлилася на борту платформи й повернулася до порту на мисі Канаверал"
twitter.com/SpaceX
Про це у Twitter повідомила компанія SpaceX, передає Укрінформ.
"Після запуску на орбіту астронавтів Боба Бенкена й Дугласа Герлі на кораблі Crew Dragon, (перша ступінь – ред.) ракети Falcon 9 приземлилася на борту платформи й повернулася до порту на мисі Канаверал", - зазначається в повідомленні.
Допис супроводжується фотографіями, де зафіксовано момент приземлення ракети на плавучу платформу, а також процес її транспортування.
Нагадаємо, що у Техасі в ході випробувань вибухнув дослідний зразок космічного корабля Starship, розробленого компанією SpaceX Ілона Маска. Це вже четвертий інцидент під час випробувань ракети Starship.
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