CУСПІЛЬСТВО ФОТОУ німецькому Кельні близько 10 тисяч людей взяли участь в акції з нагоди святкування Christopher Street Day на підтримку прав ЛГБТ-спільноти.
Фото: dpa/Marius Becker
Фото: dpa/Marius Becker
Фото: dpa/Marius BeckerПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
30 08 2021 10:54
На ЛГБТ-прайд у німецькому Кельні вийшли майже 10 тисяч осіб
Демонстранти несли веселкові прапори та - попри дощ - співали й танцювали
Фото: dpa/Marius Becker
Про це повідомляє Rheinische Post.
Через пандемічні обмеження маршрут колони було змінено - традиційно він пролягає центром міста, а нині марш відбувся вздовж Рейну.
Фото: dpa/Marius Becker
Демонстранти несли веселкові прапори та - попри дощ - співали й танцювали.
Фото: dpa/Marius Becker
Кельнський прайд вважається одним з наймасштабніших у Німеччині. 2019 року в ньому взяли участь понад 1,2 млн людей.
Фото: dpa/Marius Becker
Традиція відзначення Christopher Street Day сягає кінця 60-років минулого століття. 28 червня 1969 року в Нью-Йорку поліцейські влаштували облаву в гей-барі "Стоунволл-Інн" на Крістофер-стріт. Акція переросла в багатоденні масові заворушення, в перебігу яких поранення дістали четверо поліцейських, а також невстановлена кількість ЛГБТІ-активістів.
Протести в барі "Стоунволл-Інн" стали відправною точкою становлення руху на підтримку прав ЛГБТІ.
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