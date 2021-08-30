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CУСПІЛЬСТВО ФОТО
30 08 2021 10:54

На ЛГБТ-прайд у німецькому Кельні вийшли майже 10 тисяч осіб

Демонстранти несли веселкові прапори та - попри дощ - співали й танцювали
У німецькому Кельні близько 10 тисяч людей взяли участь в акції з нагоди святкування Christopher Street Day на підтримку прав ЛГБТ-спільноти.
На ЛГБТ-прайд у німецькому Кельні вийшли майже 10 тисяч осіб Фото: dpa/Marius Becker
Про це повідомляє Rheinische Post.
 
Через пандемічні обмеження маршрут колони було змінено - традиційно він пролягає центром міста, а нині марш відбувся вздовж Рейну.
 

Фото: dpa/Marius Becker
 
Демонстранти несли веселкові прапори та - попри дощ - співали й танцювали. 
 

Фото: dpa/Marius Becker
 
Кельнський прайд вважається одним з наймасштабніших у Німеччині. 2019 року в ньому взяли участь понад 1,2 млн людей.
 

Фото: dpa/Marius Becker
 
Традиція відзначення Christopher Street Day сягає кінця 60-років минулого століття. 28 червня 1969 року в Нью-Йорку поліцейські влаштували облаву в гей-барі "Стоунволл-Інн" на Крістофер-стріт. Акція переросла в багатоденні масові заворушення, в перебігу яких поранення дістали четверо поліцейських, а також невстановлена кількість ЛГБТІ-активістів.
 
Протести в барі "Стоунволл-Інн" стали відправною точкою становлення руху на підтримку прав ЛГБТІ.
 
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