На Львівщині туристичний проєкт "ВелоБескиди" об’єднає три гірські громади

На Львівщині реалізовують туристичний проєкт "ВелоБескиди", який об’єднає велодоріжками три прикарпатські територіальні громади: Трускавецьку, Бориславську та Східницьку.

Завдання проєкту "ВелоБескиди" полягає в тому, щоб розвивати та популяризувати активний туризм, здоровий спосіб життя

Про це повідомляє управління туризму і курортів Львівської ОДА, передає Укрінформ.

"Реалізація цього проєкту забезпечить розвиток велосипедних маршрутів, які будуть універсальними для використання як професіоналами, так і аматорами. Окрім велосипедистів, це стосується також інтересів й потреб пішохідних туристів. Та найважливішим завданням проєкту "ВелоБескиди" є об’єднання трьох громад, на території яких прокладені нові маршрути. У процесі експлуатації туристичних шляхів вони будуть взаємодіяти в інтересах туристів", - зазначив заступник голови Львівської ОДА Віталій Загайний.

Завдання проєкту "ВелоБескиди" полягає в тому, щоб розвивати та популяризувати активний туризм, здоровий спосіб життя. Його мета - прокласти та розбудувати велосипедну інфраструктуру так, щоб створити безпечні умови для туристів, які здійснюють свої мандрівки гірськими територіями Львівської області. Водночас проєкт має на меті підвищити екосвідомість людей.

Стартувала реалізація місяць тому, зараз на об’єкті тривають роботи з будівництва пішохідно-трекінгових та велосипедних маршрутів. Разом з тим триває процес подачі заявки щодо отримання дозволу на нове будівництво оглядової вежі.

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Проєкт "ВелоБескиди" реалізується коштами Державного бюджету через субвенцію Державного фонду регіонального розвитку. Його кошторисна вартість 11,8 млн гривень. Після реалізації проєкту на території регіону Трускавець - Орів - Борислав - Східниця буде 12 сучасних об’єктів туристичної велосипедної та пішохідної інфраструктури. "Це сприятиме сталому розвитку та економічному зростанню гірських територій, збереження природних ресурсів, активізації підприємницької ініціативи, розвитку малого та середнього туристичного бізнесу, збільшенню зайнятості місцевого населення, зростанням надходжень до бюджетів та підвищенням якості життя", - наголосила начальниця управління туризму та курортів Львівської ОДА Наталя Табака. Велошлях №1 від м. Борислава по горі Буковиця до кінцевої точки - гори Цюхів Верх - орієнтовною завдовжки складе 6,34 км. Це одна вершина у Сколівських Бескидах та найвища точка Орівської скиби. На горі Цюхів Верх облаштують 15-метрову оглядову вежу, звідки відкриється панорамний краєвид околиць.

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