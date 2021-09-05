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На нових знімках з МКС видно пляжі, поля та будинки Усі світлини зроблені з висоти понад 400 кілометрів над рівнем моря З Міжнародної космічної станції зробили нові знімки Землі.

Фото: NASA

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