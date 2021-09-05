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09 05 2021 12:34

На нових знімках з МКС видно пляжі, поля та будинки

Усі світлини зроблені з висоти понад 400 кілометрів над рівнем моря
З Міжнародної космічної станції зробили нові знімки Землі.
На нових знімках з МКС видно пляжі, поля та будинки Фото: NASA
Як передає Укрінформ, світлини викладені на сайті NASA.
 
Усі світлини зроблені з висоти понад 400 кілометрів над рівнем моря.

Фото: NASA
 

Фото: NASA
 

Фото: NASA
 

Фото: NASA
 

Фото: NASA
 

Фото: NASA
 
Цього разу в об’єтив потрапили Балеарські острови, Середземноморське узбережжя Іспанії, іспанське місто Альбасенте, аеропорт Саламанки, Португалія та інші місцини.
 
На фотографіях чітко видно мілину в морі, прибережні лінії, пляжі, дороги, поля та навіть окремі будинки.
 
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