ФОТОЗ Міжнародної космічної станції зробили нові знімки Землі.
Фото: NASA
Фото: NASA
Фото: NASA
Фото: NASA
Фото: NASA
Фото: NASAПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
09 05 2021 12:34
На нових знімках з МКС видно пляжі, поля та будинки
Усі світлини зроблені з висоти понад 400 кілометрів над рівнем моря
Фото: NASA
Як передає Укрінформ, світлини викладені на сайті NASA.
Усі світлини зроблені з висоти понад 400 кілометрів над рівнем моря.
Фото: NASA
Фото: NASA
Фото: NASA
Фото: NASA
Фото: NASA
Фото: NASA
Цього разу в об’єтив потрапили Балеарські острови, Середземноморське узбережжя Іспанії, іспанське місто Альбасенте, аеропорт Саламанки, Португалія та інші місцини.
На фотографіях чітко видно мілину в морі, прибережні лінії, пляжі, дороги, поля та навіть окремі будинки.
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