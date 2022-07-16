ФОТОГосподарський суд Одеської області стягнув із судновласника на користь держави 65 млн грн. збитків, заподіяних забрудненням морських вод України пальмовою олією.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
16 07 2022 10:52
На Одещині судновласник заплатив ₴65 мільйонів за викид у море пальмової олії
Фото: Одеська Обласна Прокуратура
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
"Господарський суд Одеської області задовольнив позов Доброславської окружної прокуратури в інтересах держави та стягнув з судновласника майже 65 мільйонів гривень збитків", - йдеться у повідомленні.
У відомстві пояснюють: прокурори в суді довели, що наприкінці квітня 2020 року в акваторії морського порту "Південний" було здійснено скид з судна близько 8,5 тони пальмової олії. Це призвело до забруднення внутрішніх морських вод України.
Зазначається, що для забезпечення позову судновласником надано банківську гарантію у розмірі 1 млн доларів США.
Як повідомлялося, в Одесі судитимуть екскапітана порту «Південний», якого обвинувачують у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків - аварії танкера-бункерувальника Delfi біля узбережжя Одеси в листопаді 2019 року.
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