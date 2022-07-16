На Одещині судновласник заплатив ₴65 мільйонів за викид у море пальмової олії

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Господарський суд Одеської області задовольнив позов Доброславської окружної прокуратури в інтересах держави та стягнув з судновласника майже 65 мільйонів гривень збитків", - йдеться у повідомленні.

У відомстві пояснюють: прокурори в суді довели, що наприкінці квітня 2020 року в акваторії морського порту "Південний" було здійснено скид з судна близько 8,5 тони пальмової олії. Це призвело до забруднення внутрішніх морських вод України.

Зазначається, що для забезпечення позову судновласником надано банківську гарантію у розмірі 1 млн доларів США.

Як повідомлялося, в Одесі судитимуть екскапітана порту «Південний», якого обвинувачують у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків - аварії танкера-бункерувальника Delfi біля узбережжя Одеси в листопаді 2019 року.