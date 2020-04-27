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На Одещині знову випробовують ракетний комплекс "Нептун". Залучили авіацію Пуски здійснюються з Державного випробувального полігону Збройних Сил України "Алібей" Льотні випробування проводяться зі створенням реальних радіоперешкод для головки самонаведення ракети та залученням авіації - літаків Су-27.

Фото: Міноборони України

На Одещині продовжують випробування ракетного комплексу "Нептун" з протикорабельними крилатими ракетами. Джерело: Пресслужба Міноборони, пише "Українська правда". Деталі: Льотні випробування проводяться зі створенням реальних радіоперешкод для головки самонаведення ракети та залученням авіації - літаків Су-27. Фото: Міноборони Фото: Міноборони Фото: Міноборони Пуски здійснюються з Державного випробувального полігону Збройних Сил України "Алібей". Нагадаємо, що у Генштабі заявили про успішні випробування ракети "Вільха-М"

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