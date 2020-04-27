ТЕХНОЛОГІЇ ФОТОЛьотні випробування проводяться зі створенням реальних радіоперешкод для головки самонаведення ракети та залученням авіації - літаків Су-27.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
27 04 2020 16:36
На Одещині знову випробовують ракетний комплекс "Нептун". Залучили авіацію
Пуски здійснюються з Державного випробувального полігону Збройних Сил України "Алібей"
Фото: Міноборони України
На Одещині продовжують випробування ракетного комплексу "Нептун" з протикорабельними крилатими ракетами.
Джерело: Пресслужба Міноборони, пише "Українська правда".
Деталі: Льотні випробування проводяться зі створенням реальних радіоперешкод для головки самонаведення ракети та залученням авіації - літаків Су-27.
Фото: Міноборони
Фото: Міноборони
Фото: Міноборони
Пуски здійснюються з Державного випробувального полігону Збройних Сил України "Алібей".
Нагадаємо, що у Генштабі заявили про успішні випробування ракети "Вільха-М"
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