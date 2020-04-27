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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
27 04 2020 16:36

На Одещині знову випробовують ракетний комплекс "Нептун". Залучили авіацію

Пуски здійснюються з Державного випробувального полігону Збройних Сил України "Алібей"
Льотні випробування проводяться зі створенням реальних радіоперешкод для головки самонаведення ракети та залученням авіації - літаків Су-27.
На Одещині знову випробовують ракетний комплекс "Нептун". Залучили авіацію Фото: Міноборони України

На Одещині продовжують випробування ракетного комплексу "Нептун" з протикорабельними крилатими ракетами.

Джерело: Пресслужба Міноборони, пише "Українська правда".

Деталі: Льотні випробування проводяться зі створенням реальних радіоперешкод для головки самонаведення ракети та залученням авіації - літаків Су-27.

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

Пуски здійснюються з Державного випробувального полігону Збройних Сил України "Алібей".

Нагадаємо, що у Генштабі заявили про успішні випробування ракети "Вільха-М"

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