На плато Наска виявили новий геогліф

Це 37-метрове зображення кота і йому понад 2 тисячі років

Він старіший за найвідоміші зображення плато, повідомляє "Громадське".

Геоглів кота на плато Наска, Перу Фото: Міністерство культури Перу

Геогліф знайшли на одному з пагорбів за допомогою квадрокоптера. Після цього малюнок очистили і законсервували, адже фігуру було ледь видно і була небезпека, що вона може взагалі зникнути через природну ерозію пагорба.

Малюнок кота відносять до періоду пізнього Паракасу (500-100 роки до нашої ери). За словами дослідників, малюнки котячих досить часто зустрічаються в культурі Паракас.

Тобто цей геогліф створили раніше, ніж найвідоміші малюнки, які датуються 100-200 роками нашої ери.

Загадкове плато Наска

Воно відоме своїми геогліфами - здебільшого геометричними та зооморфними зображеннями, які, як вважають вчені, створили у період між 500 роком до нашої та 500 роком н.е. Там знайшли 30 великих малюнків, майже 700 геометричних фігур і 13 тисяч різних смуг.

Геогліфи на плато Наска виявили іспанці в середині 16-го століття, але вони вважали, що це створені аборигенами знаки, які вказують шлях.

Вже як малюнки геогліфи відкрили у 1939 році, коли над плато на літаку пролітав американський археолог Пол Косок. Вчені досі не мають єдиної думки про те, як створювали ці геогліфи та з якою метою.

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