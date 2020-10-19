На плато Наска виявили новий геогліф
Він старіший за найвідоміші зображення плато, повідомляє "Громадське".
Геоглів кота на плато Наска, Перу
Фото: Міністерство культури Перу
Геогліф знайшли на одному з пагорбів за допомогою квадрокоптера. Після цього малюнок очистили і законсервували, адже фігуру було ледь видно і була небезпека, що вона може взагалі зникнути через природну ерозію пагорба.
Малюнок кота відносять до періоду пізнього Паракасу (500-100 роки до нашої ери). За словами дослідників, малюнки котячих досить часто зустрічаються в культурі Паракас.
Тобто цей геогліф створили раніше, ніж найвідоміші малюнки, які датуються 100-200 роками нашої ери.
Загадкове плато Наска
Воно відоме своїми геогліфами - здебільшого геометричними та зооморфними зображеннями, які, як вважають вчені, створили у період між 500 роком до нашої та 500 роком н.е. Там знайшли 30 великих малюнків, майже 700 геометричних фігур і 13 тисяч різних смуг.
Геогліфи на плато Наска виявили іспанці в середині 16-го століття, але вони вважали, що це створені аборигенами знаки, які вказують шлях.
Вже як малюнки геогліфи відкрили у 1939 році, коли над плато на літаку пролітав американський археолог Пол Косок. Вчені досі не мають єдиної думки про те, як створювали ці геогліфи та з якою метою.
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