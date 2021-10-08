На сина британської королеви подали у суд за сексуальне насильство

Британка Вірджинія Джуфре подала позов до федерального суду в Нью-Йорку на сина королеви Єлизавети 61-річного принца Ендрю, який 20 років тому нібито примушував її на той час неповнолітню до сексуальних контактів.

Я закликаю принца Ендрю до відповіді за те, що він зі мною робив. Багаті та могутні не звільняються від відповідальності за свої вчинки

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ABC News.

Зазначається, що 38-річна Джуфре вперше звинуватила британського монарха в сексуальних домаганнях у грудні 2014 року, коли розглядалася справа мільярдера Джефрі Епштейна, якого судили за залучення неповнолітніх до секс-бізнесу. Тоді британка розповіла, що Епштейн за посередництва своєї помічниці Гіслейн Максвелл примушував її займатися сексом зі своїми друзями, в тому числі з принцом Ендрю.



Фото: Ukrinform

За словами Джуфре, Епштейн "через свої могутні зв’язки, багатство та владу" примушував її на той момент 17-літню вступати в сексуальний контакт із британським монархом тричі: в помісті Епштейна в Нью-Йорку, а також у Лондоні та на Вірджинських островах.

"Я закликаю принца Ендрю до відповіді за те, що він зі мною робив. Багаті та могутні не звільняються від відповідальності за свої вчинки", - прокоментувала Джуфре.

Позивачка звинувачує монарха в сексуальному насильстві та заподіянні їй емоційного стресу та вимагає в тому числі виплатити їй відповідну компенсацію, сума якої не уточнюється.

У 2014 році жінка у ході справи проти Епштейна надала до суду фотознімок, на якому зображена вона та принц Ендрю разом зі спільницею Джеффрі Еппштейна Гіслейн Максвелл, проти якої у 2020 році порушили справу за вербування та сексуальну експлуатацію неповнолітніх.

У Букінгемському палаці заперечили попередні звинувачення Джуфре проти принца Ендрю у 2014 році та назвали їх безпідставними.

Проте, у 2019 році монарх змушений був тимчасово не брати участі в королівських церемоніях через своє інтерв'ю для BBC, в якому розповів про знайомство з мільярдером Джефрі Епштейном та 17-річною Вірджинією Джуфре. Він заперечив будь-який інтимний зв’язок з неповнолітніми, зокрема й з Джуфре.