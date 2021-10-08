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10 08 2021 14:36

На сина британської королеви подали у суд за сексуальне насильство

Я закликаю принца Ендрю до відповіді за те, що він зі мною робив. Багаті та могутні не звільняються від відповідальності за свої вчинки
Британка Вірджинія Джуфре подала позов до федерального суду в Нью-Йорку на сина королеви Єлизавети 61-річного принца Ендрю, який 20 років тому нібито примушував її на той час неповнолітню до сексуальних контактів.
На сина британської королеви подали у суд за сексуальне насильство Фото: Ukrinform
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ABC News.
 
Зазначається, що 38-річна Джуфре вперше звинуватила британського монарха в сексуальних домаганнях у грудні 2014 року, коли розглядалася справа мільярдера Джефрі Епштейна, якого судили за залучення неповнолітніх до секс-бізнесу. Тоді британка розповіла, що Епштейн за посередництва своєї помічниці Гіслейн Максвелл примушував її займатися сексом зі своїми друзями, в тому числі з принцом Ендрю.
 

Фото: Ukrinform
 
За словами Джуфре, Епштейн "через свої могутні зв’язки, багатство та владу" примушував її на той момент 17-літню вступати в сексуальний контакт із британським монархом тричі: в помісті Епштейна в Нью-Йорку, а також у Лондоні та на Вірджинських островах.
 
"Я закликаю принца Ендрю до відповіді за те, що він зі мною робив. Багаті та могутні не звільняються від відповідальності за свої вчинки", - прокоментувала Джуфре.
 
Позивачка звинувачує монарха в сексуальному насильстві та заподіянні їй емоційного стресу та вимагає в тому числі виплатити їй відповідну компенсацію, сума якої не уточнюється.
 
У 2014 році жінка у ході справи проти Епштейна надала до суду фотознімок, на якому зображена вона та принц Ендрю разом зі спільницею Джеффрі Еппштейна Гіслейн Максвелл, проти якої у 2020 році порушили справу за вербування та сексуальну експлуатацію неповнолітніх.
 
У Букінгемському палаці заперечили попередні звинувачення Джуфре проти принца Ендрю у 2014 році та назвали їх безпідставними.
 
Проте, у 2019 році монарх змушений був тимчасово не брати участі в королівських церемоніях через своє інтерв'ю для BBC, в якому розповів про знайомство з мільярдером Джефрі Епштейном та 17-річною Вірджинією Джуфре. Він заперечив будь-який інтимний зв’язок з неповнолітніми, зокрема й з Джуфре.
 
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