ФОТОБританка Вірджинія Джуфре подала позов до федерального суду в Нью-Йорку на сина королеви Єлизавети 61-річного принца Ендрю, який 20 років тому нібито примушував її на той час неповнолітню до сексуальних контактів.
Фото: UkrinformПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
10 08 2021 14:36
На сина британської королеви подали у суд за сексуальне насильство
Я закликаю принца Ендрю до відповіді за те, що він зі мною робив. Багаті та могутні не звільняються від відповідальності за свої вчинки
Фото: Ukrinform
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ABC News.
Зазначається, що 38-річна Джуфре вперше звинуватила британського монарха в сексуальних домаганнях у грудні 2014 року, коли розглядалася справа мільярдера Джефрі Епштейна, якого судили за залучення неповнолітніх до секс-бізнесу. Тоді британка розповіла, що Епштейн за посередництва своєї помічниці Гіслейн Максвелл примушував її займатися сексом зі своїми друзями, в тому числі з принцом Ендрю.
Фото: Ukrinform
За словами Джуфре, Епштейн "через свої могутні зв’язки, багатство та владу" примушував її на той момент 17-літню вступати в сексуальний контакт із британським монархом тричі: в помісті Епштейна в Нью-Йорку, а також у Лондоні та на Вірджинських островах.
"Я закликаю принца Ендрю до відповіді за те, що він зі мною робив. Багаті та могутні не звільняються від відповідальності за свої вчинки", - прокоментувала Джуфре.
Позивачка звинувачує монарха в сексуальному насильстві та заподіянні їй емоційного стресу та вимагає в тому числі виплатити їй відповідну компенсацію, сума якої не уточнюється.
У 2014 році жінка у ході справи проти Епштейна надала до суду фотознімок, на якому зображена вона та принц Ендрю разом зі спільницею Джеффрі Еппштейна Гіслейн Максвелл, проти якої у 2020 році порушили справу за вербування та сексуальну експлуатацію неповнолітніх.
У Букінгемському палаці заперечили попередні звинувачення Джуфре проти принца Ендрю у 2014 році та назвали їх безпідставними.
Проте, у 2019 році монарх змушений був тимчасово не брати участі в королівських церемоніях через своє інтерв'ю для BBC, в якому розповів про знайомство з мільярдером Джефрі Епштейном та 17-річною Вірджинією Джуфре. Він заперечив будь-який інтимний зв’язок з неповнолітніми, зокрема й з Джуфре.
Читайте новини також російською мовою.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- Справою про збитий MH17 займеться новий прокурор у Гаазі
- Скандал про сексуальні домагання: соратниця губернатора Нью-Йорка подала у відставку
- Зеленський підписав два ключові для судової реформи закони
- Скарлетт Йоганссон подала до суду на Disney за стрімінг фільму "Чорна вдова"
- Молдова викликала посла з Москви через секс-скандал у посольстві
- У Ватикані починається гучний судовий процес щодо фінансового шахрайства
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар