На Сицилії поновилося виверження Етни
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
Фото:Getty
Вулкан продемонстрував видовищне виверження пізно в четвер, освітлюючи нічне небо вибухами та яскраво-червоною розплавленою лавою.
Виверження зосередилося на південно-східному кратері вулкана на висоті близько 2900 метрів, піднявши попіл і клуби диму на 8 км в небо, повідомляє Національний інститут геофізики і вулканології Італії.
Повідомлень про постраждалих не надходило.
Виверження Етни також становить загрозу для авіації. Після 23.00 у четвер, 10 лютого, Національний інститут геофізики та вулканології повідомив, що лава більше не виривається з вулкана. Проте з кратера все ще піднімалися хмари попелу.
Через вулканічну хмару для авіації запроваджено червоний рівень тривоги. Рейси на Сицилію ще тривають, але пілотам слід бути вкрай обережними.
Нагадаємо, що десяткам сицилійських міст загрожує банкрутство через витрати на очищення від вулканічного попелу, викинутого вулканом Етна, який регулярно вивергається з лютого.
Читайте новини також російською мовою.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- SpaceX відновлює інтернет в потерпілій від виверження вулкану державі Тонґа
- Виверження вулкана біля Тонги: людям не можуть доправити допомогу
- Виверження вулкана в Тихому океані: хвилі від цунамі дісталися Антарктиди
- В Іспанії офіційно оголосили про кінець виверження вулкана на Канарах
- В Індонезії сталося виверження вулкана
- У вулкана на Канарах відкрилися нові жерла, лава загрожує новими руйнуваннями
Додати коментар