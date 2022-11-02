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CУСПІЛЬСТВО ФОТО
11 02 2022 13:40

На Сицилії поновилося виверження Етни

Виверження зосередилося на південно-східному кратері вулкана на висоті близько 2900 метрів
На Сицилії знову прокинувся вулкан Етна, найвищий і найактивніший вулкан в Європі.
На Сицилії поновилося виверження Етни Фото: Şenhan Bolelli, АА

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Фото:Getty

Вулкан продемонстрував видовищне виверження пізно в четвер, освітлюючи нічне небо вибухами та яскраво-червоною розплавленою лавою.

Виверження зосередилося на південно-східному кратері вулкана на висоті близько 2900 метрів, піднявши попіл і клуби диму на 8 км в небо, повідомляє Національний інститут геофізики і вулканології Італії.

Повідомлень про постраждалих не надходило.

Виверження Етни також становить загрозу для авіації. Після 23.00 у четвер, 10 лютого, Національний інститут геофізики та вулканології повідомив, що лава більше не виривається з вулкана. Проте з кратера все ще піднімалися хмари попелу.

Через вулканічну хмару для авіації запроваджено червоний рівень тривоги. Рейси на Сицилію ще тривають, але пілотам слід бути вкрай обережними.

Нагадаємо, що десяткам сицилійських міст загрожує банкрутство через витрати на очищення від вулканічного попелу, викинутого вулканом Етна, який регулярно вивергається з лютого.

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