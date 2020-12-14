На Сицилії прокинувся вулкан Етна, стовп попелу - понад 5 кілометрів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Volcano Discovery.
Виверження почалося о 21:20 за місцевим часом у неділю, 13 грудня. Зазначається, що з кратера почали утворюватися фонтани лави заввишки до кількох сотень метрів, а сам вулкан викинув стовп попелу заввишки 5 км.
Інформації про постраждалих немає.
Фото: Twitter EtNative
Як відомо, Етна - діючий старовулкан, який розташований на східному узбережжі Сицилії, поряд із містами Мессіна й Катанія. Це найвищий нині діючий вулкан у Європі.
Фото: Alex Lo Piccolo
За різними даними його висота становить від 3326 до 3350 метрів, вона постійно змінюється внаслідок вивержень та викидів шлаків. Площа підошви вулканічної споруди становить близько 1250 км².
За різними даними, в горі Етна розташовано від 200 до 400 вулканічних кратерів. В середньому кожні три місяці один з них викидає потоки лави. Кожні 150 років внаслідок виверження руйнується одне з селищ, розташованих поруч із вулканом.
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