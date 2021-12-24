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24 12 2021 16:04

На українській арктичній станції "Академік Вернадський" встановлять арт-інсталяцію

Інсталяція буде встановлена навколо виведеного з експлуатації паливного бака
Арт-інсталяцію "Дім. Спогади" встановлять на українській арктичній станції "Академік Вернадський" у 2022 році.
На українській арктичній станції "Академік Вернадський" встановлять арт-інсталяцію Станція "Академік Вернадський" Фото: 24 Канал

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу Fozzy Group.

Інсталяція буде встановлена навколо виведеного з експлуатації паливного бака, який розміщений на вході на станцію та потрапляє на більшість туристичних фотографій.

"Дім. Спогади" - це ескіз з металу, що ніби малює обриси українського будинку навколо паливного баку. Для наших дослідників - це живий спогад про дім. Для туристів - можливість познайомитися з Україною через рідний для нас, але не банальний, візуальний образ. Навколо будинку можна буде прогулятися та побачити цікавинки про Україну - адже більшість антарктичних туристів дізнаються про нашу країну під час візиту на станцію "Академік Вернадський". Тому на стінах баку розмістять борди з фактами про Україну та станцію, а також символічними предметами на кшталт грудки чорнозему чи фрагменту вишиванки", - зазначається у повідомленні.

Фото: Інтерфакс-Україна

Зазначається, що архітектори та інженери конструюють інсталяцію з урахуванням екстремальних погодних умов, обмежених ресурсів на станції, а також довгої дороги на криголамі в Антарктиду. Деталі будуть промарковані та скомпоновані за секціями, тому інсталяцію буде легко зібрати за інструкцією. Каркас виконаний із труб із нержавіючої сталі. Додаткову міцність забезпечать троси, якими буде укріплена конструкція.

На сьогодні розпочалося складання інсталяції в Україні. За участю полярників будуть проведені тести, після чого деталі завантажать на криголам "Ноосфера" та відправлять до Антарктиди у січні 2022 року. Зберуть інсталяцію учасники 27-ї Української антарктичної експедиції.

Фото: Інтерфакс-Україна

Нагадаємо, що українські полярники на станції "Академік Вернадський" досліджують загадковий скелет кита

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