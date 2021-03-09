CУСПІЛЬСТВО ФОТОПредставники України і Польщі заклали наріжний камінь для початку будівництва нового пункту пропуску "Нижанковичі-Мальховичі".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
03 09 2021 17:53
На українсько-польському кордоні будують новий пункт пропуску
Сьогодні на території Польщі ми заклали наріжний камінь для початку будівництва нового пункту пропуску та всієї необхідної інфраструктури. Проєкт реалізує Підкарпатське воєводство. 19 травня 2020 року тут визначили інвестора для будівництва автомобільного пункту пропуску в "Нижанковичі-Мальховичі"
Фото: Ukrinform
Про це у Фейсбуці повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький, передає Укрінформ.
"Сьогодні на території Польщі ми заклали наріжний камінь для початку будівництва нового пункту пропуску та всієї необхідної інфраструктури. Проєкт реалізує Підкарпатське воєводство. 19 травня 2020 року тут визначили інвестора для будівництва автомобільного пункту пропуску в "Нижанковичі-Мальховичі". Тендер на будівельні роботи також відбувся. Усе готово до початку будівництва", - зазначив Козицький.
На Львівщині стартувало будівництво нового пункту пропуску на кордоні з Польщею / Фото: Максим Козицький
Майбутній пункт пропуску розрахований для автомобілів та автобусів вагою до 3,5 тонн.
Визначена вартість робіт – 109 млн злотих. Збудувати пункт пропуску планують за 4 роки.
Козицький додає, що з українського боку до нового пункту пропуску на території Львівської області відбувається будівництво 46 км дороги, вартість якої – 19 млн євро. Роботи виконує польська фірма DROG-BUD Sp.
Роботи з будівництва автошляху (Т-14-18) Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий розпочаті в березні 2021 року, попередньо їх планують завершити у грудні 2022 року.
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