На Закарпатті волонтер пірнув у річку зі сміттєвим затором

На Закарпатті волонтер Віктор Бучинський занурився в зимову річку Боржаву в місці сміттєвого затору із пластиковими пляшками. Чоловік хотів привернути увагу до сміттєвих заторів на транскордонних річках Закарпаття.

“Усе тому, що люди продовжують викидати свої тверді побутові відходи в річку. І скільки би їх не розчищали, сміття припливає знову. Це не зміниться до тих пір, допоки люди не змінять свою поведінку зі сміттям

Про це він розповів в коментарі кореспонденту Укрінформу.

“Я хотів цією акцією привернути увагу до проблеми сміттєвих заторів на річках Закарпаття. Зокрема, йдеться про річку Боржава, яка наразі найбільше страждає від них. Фото було зроблено не на саме Водохреще, коли люди масово пірнають в зимові річки, а кількома днями раніше у селі Верхні Ремети. Там завжди є сміттєвий затор, а після паводку в січні він збільшився настільки, що цьогоріч місцеві, які зазвичай там пірнають, не змогли цього зробити”, - розповів Бучинський.

З його слів, проблема сміттєвих заторів на Боржаві дуже нагальна. Незважаючи на те, що річку розчищають протягом останніх років силами ДСНС та працівників водного господарства, волонтерів області, сміття не меншає.

“Усе тому, що люди продовжують викидати свої тверді побутові відходи в річку. І скільки би їх не розчищали, сміття припливає знову. Це не зміниться до тих пір, допоки люди не змінять свою поведінку зі сміттям”, - наголосив волонтер.

Зараз, сказав Бучинський, розчищати затори на річках немає змоги, роботи почнуться навесні.

“Але січневий паводок уже поніс сміття до Угорщини. Мої колеги відзвітували, що виловили близько 1 тис. кубометрів сміття з річки Тиса, іще стільки ж попливло далі в Європу, бо течія була сильною і баржі не встигали виловлювати сміття”, - додав він.

Відтак навесні Україна знову може очікувати на офіційні ноти від Угорщини щодо сміття, принесеного в ЄС транскордонними річками із Закарпаття.

Як повідомлялося, на Закарпатті гостро стоїть проблема зі сміттям — понад 40% населених пунктів області не мають централізованого збору твердих побутових відходів. Найбільша проблема - у гірських населених пунктах. Люди викидають своє сміття у річки та в ліси. Під час паводків воно потрапляє у транскордонні річки та пливе до Угорщини та Словаччини.