ФОТОПід час розкопок на території залізничного вокзалу Гайдарпаша, що в районі Кадикьой, в Стамбулі, було знайдено більше 10 тисяч монет різного періоду, стародавні будівлі, архітектурні фрагменти, датовані 3-7 століттям до н.е.
Фото:NTV
Фото:NTV
Фото:NTVПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
20 05 2021 13:40
На залізничному вокзалі у Стамбулі знайшли унікальні артефакти
На сьогоднішній день найдавнішими нашими знахідками є дрібні предмети, зокрема кераміка та монети, датовані 5-7 століттям до нашої ери. В архітектурному плані є залишки будівель, датовані 3-4 ст. до н.е. Деякі зі знахідок можуть бути мавзолеєм чи гробницями
Фото:NTV
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на телеканал NTV.
"На сьогоднішній день найдавнішими нашими знахідками є дрібні предмети, зокрема кераміка та монети, датовані 5-7 століттям до нашої ери. В архітектурному плані є залишки будівель, датовані 3-4 ст. до н.е. Деякі зі знахідок можуть бути мавзолеєм чи гробницями" - розповів керівник археологічних розкопок Мехмет Алі Полат.
Фото:NTV
Територія, на якій проводяться розкопки складає приблизно 350 тисяч квадратних метрів. Вже досліджено близько 65 тис. кв.м.
Загалом археологи знайшли 10 тисяч монет різних періодів. Найдавніші з них датовані 5 ст. до н.е.
Фото:NTV
Вокзал Гайдарпаша був побудований у 1906-08 роках. До 2012 року станція була головним міжміським, регіональним та приміським залізничним вузлом, а також найжвавішою залізничною станцією Туреччини. До 2018 року сполучення по цій станції було припинене. У 2020 році археологи знайшли в районі вокзалу унікальні залишки будівлі, яка використовувалася з релігійною метою, але не була храмом.
Фото:NTV
У давні часи на територіях, які зараз охоплює стамбульський район Кадикьой, знаходилося грецьке місто Халкидон, яке було засноване приблизно в 680 р. до н.е.
Читайте також: В Італії знайшли залишки міста, яке "затонуло" 60 років тому
Читайте новини також російською мовою.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- Європарламент закликав остаточно припинити переговори про вступ Туреччини в ЄС
- В Італії знайшли залишки міста, яке "затонуло" 60 років тому
- Туреччина створює власну мережу заправок для електромобілів
- В уряді нагадали, що з 15 травня українцям не потрібен ПЛР-тест для в’їзду в Туреччину
- У печері неподалік Рима знайшли останки неандертальців
- У Туреччині розробили тест, який визначає штами COVID-19
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
No articles