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20 05 2021 13:40

На залізничному вокзалі у Стамбулі знайшли унікальні артефакти

На сьогоднішній день найдавнішими нашими знахідками є дрібні предмети, зокрема кераміка та монети, датовані 5-7 століттям до нашої ери. В архітектурному плані є залишки будівель, датовані 3-4 ст. до н.е. Деякі зі знахідок можуть бути мавзолеєм чи гробницями
Під час розкопок на території залізничного вокзалу Гайдарпаша, що в районі Кадикьой, в Стамбулі, було знайдено більше 10 тисяч монет різного періоду, стародавні будівлі, архітектурні фрагменти, датовані 3-7 століттям до н.е.
На залізничному вокзалі у Стамбулі знайшли унікальні артефакти Фото:NTV
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на телеканал NTV. 
 
"На сьогоднішній день найдавнішими нашими знахідками є дрібні предмети, зокрема кераміка та монети, датовані 5-7 століттям до нашої ери. В архітектурному плані є залишки будівель, датовані 3-4 ст. до н.е. Деякі зі знахідок можуть бути мавзолеєм чи гробницями" - розповів керівник археологічних розкопок Мехмет Алі Полат.

Фото:NTV
 
Територія, на якій проводяться розкопки складає приблизно 350 тисяч квадратних метрів. Вже досліджено близько 65 тис. кв.м.
 
Загалом археологи знайшли 10 тисяч монет різних періодів. Найдавніші з них датовані 5 ст. до н.е.
 

Фото:NTV
 
Вокзал Гайдарпаша був побудований у 1906-08 роках. До 2012 року станція була головним міжміським, регіональним та приміським залізничним вузлом, а також найжвавішою залізничною станцією Туреччини. До 2018 року сполучення по цій станції було припинене. У 2020 році археологи знайшли в районі вокзалу унікальні залишки будівлі, яка використовувалася з релігійною метою, але не була храмом.
 

Фото:NTV
 
У давні часи на територіях, які зараз охоплює стамбульський район Кадикьой, знаходилося грецьке місто Халкидон, яке було засноване приблизно в 680 р. до н.е.
 
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