ФОТОЖінка з Філадельфії народила дитину на передньому сидінні Tesla в той час як електромобіль їхав на автопілоті в пологовий будинок. Але через пробки на дорогах дитина народилася в машині.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
20 12 2021 09:56
Народитися в Tesla: в електромобілі, що рухався на автопілоті, вперше народилася дитина
Корки не дозволяли їхати швидко, автопілот прогнозував прибуття до пологового будинку за 20 хвилин. За цей час жінка встигла народити - по прибуттю в лікарню лікарям залишилося лише перерізати пуповину безпосередньо в машині
Фото: ІТС.ua
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на The Guardian.
Народження дитини в автомобілі - це хороша новина для Tesla, чия репутація останнім часом страждає через часті помилки автопілота. Ця подія сталася ще у вересні, коли 33-річна Йіран Шеррі і її 34-річний чоловік Кітінг Шеррі везли свого трирічного сина в дитячий сад.
Одного моменту у жінки, яка перебувала на останньому місяці вагітності, почали відходити води. Потрібно було діяти швидко! Чоловік активував автопілот, задавши кінцевою точкою маршруту найближчу лікарню, а сам кинувся допомагати дружині, що сиділа на передньому сидінні. При цьому однією рукою він не відпускав кермо, щоб автопілот не засумнівався в наявності водія.
Корки не дозволяли їхати швидко, автопілот прогнозував прибуття до пологового будинку за 20 хвилин. За цей час жінка встигла народити - по прибуттю в лікарню лікарям залишилося лише перерізати пуповину безпосередньо в машині.
Народитися в Tesla: в електромобілі, що рухався на автопілоті, вперше народилася дитина
Першу народжену в Tesla дитину назвали Мейв Лілі. Батьки розглядали для дівчинки ім'я Тесс на честь автовиробника, але потім відмовилися від цієї ідеї.
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