NASA показало гігантську ракету для польоту на Місяць

NASA повністю зібрало й оприлюднило фото своєї надважкої ракети Space Launch System (SLS), яка незабаром полетить на Місяць.

Суперважка ракета SLS складається з гігантського основного ступеня з баками з пальним і чотирма потужними двигунами та двох твердопаливних прискорювачів

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє ВВС.

Фото: Nasa

Фото: NASA

У п'ятницю інженери Космічного центру Кеннеді у Флориді завершили спуск 65-метрового основного ступеня між двома прискорювачами. Це вперше, коли всі три ключові елементи ракети зібрані разом в їх стартовій конфігурації.

NASA планує запустити цю ракету в першу місію на Місяць "Артеміда-1" уже цього року. В ході цього польоту ракета SLS виведе до Місяця космічний корабель нового покоління "Оріон" поки що без астронавта, оскільки агентство хоче спочатку випробувати всю систему в безпілотному режимі, а вже потім, у 2023 році, запустити її з людьми на борту.

Як зазначає видання, суперважка ракета SLS складається з гігантського основного ступеня з баками з пальним і чотирма потужними двигунами та двох твердопаливних прискорювачів довжиною 54 метри кожен.

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