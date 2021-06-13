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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
13 06 2021 13:51

NASA показало гігантську ракету для польоту на Місяць

Суперважка ракета SLS складається з гігантського основного ступеня з баками з пальним і чотирма потужними двигунами та двох твердопаливних прискорювачів
NASA повністю зібрало й оприлюднило фото своєї надважкої ракети Space Launch System (SLS), яка незабаром полетить на Місяць.
NASA показало гігантську ракету для польоту на Місяць NASA показало гігантську ракету для польоту на Місяць Фото: NASA

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє ВВС.

Фото: Nasa

Фото: NASA

У п'ятницю інженери Космічного центру Кеннеді у Флориді завершили спуск 65-метрового основного ступеня між двома прискорювачами. Це вперше, коли всі три ключові елементи ракети зібрані разом в їх стартовій конфігурації.

NASA планує запустити цю ракету в першу місію на Місяць "Артеміда-1" уже цього року. В ході цього польоту ракета SLS виведе до Місяця космічний корабель нового покоління "Оріон" поки що без астронавта, оскільки агентство хоче спочатку випробувати всю систему в безпілотному режимі, а вже потім, у 2023 році, запустити її з людьми на борту.

Як зазначає видання, суперважка ракета SLS складається з гігантського основного ступеня з баками з пальним і чотирма потужними двигунами та двох твердопаливних прискорювачів довжиною 54 метри кожен.

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