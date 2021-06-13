NASA показало гігантську ракету для польоту на Місяць
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє ВВС.
Фото: Nasa
Фото: NASA
У п'ятницю інженери Космічного центру Кеннеді у Флориді завершили спуск 65-метрового основного ступеня між двома прискорювачами. Це вперше, коли всі три ключові елементи ракети зібрані разом в їх стартовій конфігурації.
NASA планує запустити цю ракету в першу місію на Місяць "Артеміда-1" уже цього року. В ході цього польоту ракета SLS виведе до Місяця космічний корабель нового покоління "Оріон" поки що без астронавта, оскільки агентство хоче спочатку випробувати всю систему в безпілотному режимі, а вже потім, у 2023 році, запустити її з людьми на борту.
Як зазначає видання, суперважка ракета SLS складається з гігантського основного ступеня з баками з пальним і чотирма потужними двигунами та двох твердопаливних прискорювачів довжиною 54 метри кожен.
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