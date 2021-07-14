ФОТОМінігелікоптер Ingenuity у рамках дослідницької місії Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) на Марсі зробив під час свого останнього польоту нові світлини Червоної планети.
Фото: jpl.nasa.govПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
14 07 2021 14:55
NASA показало нові знімки Марса
Кольорові світлини були зроблені з висоти у близько 10 метрів
Фото: jpl.nasa.gov
Про це йдеться у пресрелізі Лабораторії реактивного руху NASA.
Знімки були зроблені камерою Ingenuity ще 5 липня, коли апарат здійснював свій вже дев’ятий політ на Червоній планеті.
Фото: jpl.nasa.gov
Кольорові світлини були зроблені з висоти у близько 10 метрів.
Зазначається, що фотографії дали нове уявлення про те, де починаються і закінчуються різні гірські шари, адже кожен шар слугує "часовою капсулою" й дає змогу зрозуміти, як змінилися умови в давньому кліматі в цьому місці.
Фото: jpl.nasa.gov
Під час польоту також були виявлені перешкоди, які, можливо, доведеться об'їхати марсоходу Perseverance, коли він досліджуватиме кратер Джезеро на Марсі.
Черговий – уже дев'ятий – політ гвинтокрила Ingenuity став одним з найскладніших у рамках дослідницької місії NASA на Марсі.
Фото: jpl.nasa.gov
Гелікоптер був доставлений на Червону планету разом з марсоходом Perseverance NASA 18 лютого цього року, після майже 7 місяців польоту. Свій перший політ Ingenuity здійснив 19 квітня. Вертоліт вартістю 85 млн доларів США став першим літальним апаратом, запущеним на іншій планеті.
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