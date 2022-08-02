NASA показало підводні тренування астронавтів майбутньої місії на Місяць

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт NASA.

Фото: NASA/Bill Brassard

На знімку можна розгледіти майбутніх учасників експедиції на поверхні, що відтворює рельєф Місяця та умови, з якими астронавтам доведеться зіткнутися під час польоту на південний полюс Місяця в рамках майбутніх місій Artemis.

Глибина басейну складає 12 м.

Під час тренувань світло у басейні вимкнули та завісили його стінки чорними шторами, аби мінімізувати відбиття. Астронавти могли користуватися лише потужним підводним ліхтарем.

Як повідомляв Укрінформ, NASA оголосило про перенесення першого непілотованого польоту ракети-носія Space Launch System (SLS) та модуля Оріон до орбіти Місяця, запланованих в рамках місії Artemis 1, на квітень-травень цього року.

Artemis 1 або Exploration Mission 1 - згідно із програмою NASA Artemis, це другий запланований безпілотний політ космічного корабля (КК) Оріон, що буде запускатися ракетою SLS, яка використовуватиметься вперше.

Очікується, що КК пробуде у космосі три тижні, включно із шістьма днями на ретроградній навколомісячній орбіті. Artemis 1 призначена для демонстрації можливостей інтегрованих систем Оріона для наступних пілотованих місій, а також для випробування термоізоляції корабля протягом високошвидкісного (11 км/с) входження в атмосферу під час повернення на Землю.

Наступна місія Artemis 2 може відбутися у 2022 чи 2023 роках.