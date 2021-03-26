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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
26 03 2021 13:13

NASA показало "заморожені" дюни на Марсі

Поверхня головного поля дюн характеризується низкою багатокутних малюнків темного тону, які можуть бути наслідком сезонних морозних процесів
Орбітальний апарат Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) Mars Reconnaissance Orbiter зробив світлину піщаних дюн, що знаходяться на північній рівнині Червоної планети.
NASA показало "заморожені" дюни на Марсі Фото: з вільних джерел

Поле піщаних дюн у цьому морозному кратері із діаметром 5 кілометрів, який знаходиться у високих широтах північних рівнин Марса, повідомляє "Укрінформ". Деякі дюни відокремилися від основного поля і, схоже, піднімаються по схилу кратера.

Поверхня головного поля дюн характеризується низкою багатокутних малюнків темного тону, які можуть бути наслідком сезонних морозних процесів.

Фото: NASA

У декількох дюнах, які розташовані на крутому схилі й спрямовані у напрямку вітру, розміщені вузькі канавки, що може свідчити про початок формування яру.

За даними Digital Trends, світлина була зроблена місяць тому орбітальним апаратом NASA - Mars Reconnaissance Orbiter.

Нагадаємо, що у NASA розповіли деталі першого польоту гелікоптера на Марсі

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ТЕГИ: NASA, Марс

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