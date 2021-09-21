ТЕХНОЛОГІЇ ФОТОNАSА відправить роботизований всюдихід на пошуки водяного льоду біля кратера на Південному полюсі Місяця.
Фото: NАSА
Фото: NАSА
Фото: NАSАПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
21 09 2021 13:41
NАSА вибрало місце посадки для місії місяцехода
Місія Viper підтримає плани щодо дослідження Місяця людиною, оскільки лід можна добувати для використання як питної води так і ракетного палива
Фото: NАSА
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
У 2023 році всюдихід розміром з машинку для гольфу приземлиться біля західного краю кратера Нобіле завширшки 73 км, який майже постійно знаходиться в тіні.
Фото: NАSА
Фото: NАSА
Місія Viper підтримає плани щодо дослідження Місяця людиною, оскільки лід можна добувати для використання як питної води так і ракетного палива.
Фото: NАSА
Як зазначає видання, NАSА хоче повернути астронавтів на поверхню Місяця в цьому десятилітті.
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