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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
21 09 2021 13:41

NАSА вибрало місце посадки для місії місяцехода

Місія Viper підтримає плани щодо дослідження Місяця людиною, оскільки лід можна добувати для використання як питної води так і ракетного палива
NАSА відправить роботизований всюдихід на пошуки водяного льоду біля кратера на Південному полюсі Місяця.
NАSА вибрало місце посадки для місії місяцехода Фото: NАSА
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
 
У 2023 році всюдихід розміром з машинку для гольфу приземлиться біля західного краю кратера Нобіле завширшки 73 км, який майже постійно знаходиться в тіні.
 

Фото: NАSА
 

Фото: NАSА
 
Місія Viper підтримає плани щодо дослідження Місяця людиною, оскільки лід можна добувати для використання як питної води так і ракетного палива.
 

Фото: NАSА
 
Як зазначає видання, NАSА хоче повернути астронавтів на поверхню Місяця в цьому десятилітті.
 
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