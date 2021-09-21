NАSА вибрало місце посадки для місії місяцехода

NАSА відправить роботизований всюдихід на пошуки водяного льоду біля кратера на Південному полюсі Місяця.

Місія Viper підтримає плани щодо дослідження Місяця людиною, оскільки лід можна добувати для використання як питної води так і ракетного палива

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

У 2023 році всюдихід розміром з машинку для гольфу приземлиться біля західного краю кратера Нобіле завширшки 73 км, який майже постійно знаходиться в тіні.



Фото: NАSА Фото: NАSА



Фото: NАSА Фото: NАSА

Місія Viper підтримає плани щодо дослідження Місяця людиною, оскільки лід можна добувати для використання як питної води так і ракетного палива.



Фото: NАSА

Як зазначає видання, NАSА хоче повернути астронавтів на поверхню Місяця в цьому десятилітті.