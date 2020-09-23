NASA виявила на Бенну частини іншого астероїда
За словами вченої з Університету Арізони Данієлли ДеллаГвістіни, на астроїді Бенну були знайдені шість валунів розміром від 1,5 до 4,3 метра на південній півкулі та біля екватора, повідомляє "Укрінформ".
Фото: NASA/Goddard/University of Arizona
Вона додала, що ці валуни є набагато світлішими за решту на Бенну, і вони дуже співпадають із матеріалом іншого астероїда під назвою Веста.
Зазначається, що космічний корабель американського відомстві у жовтні цього року здійснить першу спроби взяти проби на астроїді Бенну. Він планує повернутися на Землю у 2023 році для детального аналізу зібраних матеріалів.
Після цього аналізу астрономи зможуть дати точну відповідь, як на Бенну з’явилися уламки Вести.
Читайте також: Європейське космічне агентство та NASA запустять проєкт захисту Землі від астероїдів
Читайте новини також російською мовою.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- NASA планує у 2024 році відправити на Місяць жінку
- NASA до квітня може схвалити відправку місії на Венеру
- Європейське космічне агентство та NASA запустять проєкт захисту Землі від астероїдів
- Hubble показав хвилю від вибуху наднової у сузір’ї Лебедя
- Астероїд розміром з багатоповерхівку пролетить поблизу Землі 1 вересня
- Штучний інтелект навчили розрізняти ознаки планет
Додати коментар