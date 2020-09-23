NASA виявила на Бенну частини іншого астероїда

Астрономи Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) знайшли на астероїді Бенну, що входить до групи Аполлона, частини астероїда Веста.

Ці валуни є набагато світлішими за решту на Бенну, і вони дуже співпадають із матеріалом іншого астероїда під назвою Веста

За словами вченої з Університету Арізони Данієлли ДеллаГвістіни, на астроїді Бенну були знайдені шість валунів розміром від 1,5 до 4,3 метра на південній півкулі та біля екватора, повідомляє "Укрінформ".

Фото: NASA/Goddard/University of Arizona

Вона додала, що ці валуни є набагато світлішими за решту на Бенну, і вони дуже співпадають із матеріалом іншого астероїда під назвою Веста.

Зазначається, що космічний корабель американського відомстві у жовтні цього року здійснить першу спроби взяти проби на астроїді Бенну. Він планує повернутися на Землю у 2023 році для детального аналізу зібраних матеріалів.

Після цього аналізу астрономи зможуть дати точну відповідь, як на Бенну з’явилися уламки Вести.

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