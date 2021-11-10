Науковці з'ясували, де саме на Марсі треба шукати сліди життя
Про це повідомляє BBC, передає Укрінформ.
Марсохід Perseverance потрапив у кратер Єзеро в лютому, відтоді він зробив тисячі знімків довкілля.
Дослідники з'ясували, що ця місцевість - дно колишнього озера, що живилося водою зі звивистої річки понад 3,5 мільярда років тому, коли клімат Червоної планети був більш придатним для життя.
Фото: NASA
Завдяки марсоходу Perseverance вдалося встановити місцезнаходження дельти цієї зниклої річки. Тобто місце, де річкова вода змішувалася з озерною. Таке середовище є найбільш сприятливим для мікроорганізмів. І саме тут, розраховують науковці, могли зберегтися їхні сліди.
Нагадаємо, що вчені назвали умови польоту на Марс без шкоди для здоров’я людини. Як свідчить нове радіаційне моделювання, космонавти можуть безпечно злітати на Марс – за умови, якщо подорож триватиме не довше 4 років.
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