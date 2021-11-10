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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
11 10 2021 13:52

Науковці з'ясували, де саме на Марсі треба шукати сліди життя

Марсохід Perseverance потрапив у кратер Єзеро в лютому, відтоді він зробив тисячі знімків довкілля
Фахівці агенції NASA впевнені, що відправили марсохід Perseverance саме в те місце, де можна знайти сліди давнього життя на Червоній планеті.
Науковці з Фото: ICON

Про це повідомляє BBC, передає Укрінформ.

Марсохід Perseverance потрапив у кратер Єзеро в лютому, відтоді він зробив тисячі знімків довкілля.

Дослідники з'ясували, що ця місцевість - дно колишнього озера, що живилося водою зі звивистої річки понад 3,5 мільярда років тому, коли клімат Червоної планети був більш придатним для життя.

Фото: NASA

Завдяки марсоходу Perseverance вдалося встановити місцезнаходження дельти цієї зниклої річки. Тобто місце, де річкова вода змішувалася з озерною. Таке середовище є найбільш сприятливим для мікроорганізмів. І саме тут, розраховують науковці, могли зберегтися їхні сліди.

Нагадаємо, що вчені назвали умови польоту на Марс без шкоди для здоров’я людини. Як свідчить нове радіаційне моделювання, космонавти можуть безпечно злітати на Марс – за умови, якщо подорож триватиме не довше 4 років.

 

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