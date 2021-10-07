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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
10 07 2021 12:16

Науковий вантаж з МКС: Cargo Dragon повернувся на Землю

Капсула приземлилась за допомогою парашутної системи у Мексиканській затоці
Вантажний космічний корабель Cargo Dragon, відстикувався від Міжнародної космічної станції (МКС), та штатно приводнився в Атлантиці.
Науковий вантаж з МКС: Cargo Dragon повернувся на Землю Фото: Укрінформ

Як передає "Укрінформ", про це повідомила компанія-розробник SpaceX.

Капсула приземлилась за допомогою парашутної системи у Мексиканській затоці. У районі посадки знаходилося пошуково-рятувальне судно SpaceX з вертольотом на борту, який після підйому капсули з води доставив її на сушу.

Фото: Твіттер Asteropspace

Корабель доставив на Землю майже 2,5 тонни вантажу, зокрема, результати наукових експериментів на МКС. Зараз Cargo Dragon є єдиним космічним кораблем для постачання МКС, який здатний повертати вантажі на Землю. 

Фото: Твіттер Thomas Pesquet

Фото: Твіттер Thomas Pesquet

Загалом на орбіті він пробув понад місяць.

Нагадаємо, що напередодні повернення корабля Dragon відклали через негоду

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