Науковий вантаж з МКС: Cargo Dragon повернувся на Землю
Як передає "Укрінформ", про це повідомила компанія-розробник SpaceX.
Капсула приземлилась за допомогою парашутної системи у Мексиканській затоці. У районі посадки знаходилося пошуково-рятувальне судно SpaceX з вертольотом на борту, який після підйому капсули з води доставив її на сушу.
Фото: Твіттер Asteropspace
Корабель доставив на Землю майже 2,5 тонни вантажу, зокрема, результати наукових експериментів на МКС. Зараз Cargo Dragon є єдиним космічним кораблем для постачання МКС, який здатний повертати вантажі на Землю.
Фото: Твіттер Thomas Pesquet
Фото: Твіттер Thomas Pesquet
Загалом на орбіті він пробув понад місяць.
Нагадаємо, що напередодні повернення корабля Dragon відклали через негоду
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