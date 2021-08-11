СПОРТ ФОТОУкраїнська організація вперше в історії виграла мейджор із CS:GO.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
08 11 2021 10:17
NAVI - чемпіони PGL Major Stockholm 2021
За перемогу на PGL Major Stockholm 2021 NAVI здобули один мільйон доларів
Фото: NAVI/Natus Vincere
Українська команда Natus Vincere стала переможцем головного турніру року з CS:GO - PGL Major Stockholm 2021, повідомляє Укрінформ. У гранд-фіналі "Народженим перемагати" протистояла G2 Esports, повідомляє Укрінформ.
На першій карті – Ancient – NAVI обіграли суперника з рахунком 16:11. На карті Nuke G2 Esports була близька до перемоги, але Natus Vincere зробила камбек і довела матч до перемоги – 22:19.
За перемогу на PGL Major Stockholm 2021 NAVI здобули один мільйон доларів. G2 Esports заробила 300 тисяч.
Українська організація Natus Vincere виграла мейджор уперше в історії. Раніше NAVI тричі грали у фіналі, але поступалися Team EnVyUs, Luminosity Gaming та Astralis.
Загалом NAVI виграли шостий титул у 2021 році. Раніше українська команда стала переможцем BLAST Premier: Global Final, DreamHack Masters Spring 2021, StarLadder CIS RMR 2021, IEM Cologne 2021 та ESL Pro League Season 14. Також "Народжені перемагати" виграли Intel Grand Slam.
Як повідомлялося, плей-офф PGL Major Stockholm 2021 пройшов з 4 по 7 листопада на Avicii Arena у Стокгольмі. Призовий фонд турніру становив 2 мільйони доларів.
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