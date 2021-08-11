NAVI - чемпіони PGL Major Stockholm 2021

За перемогу на PGL Major Stockholm 2021 NAVI здобули один мільйон доларів

Українська команда Natus Vincere стала переможцем головного турніру року з CS:GO - PGL Major Stockholm 2021, повідомляє Укрінформ. У гранд-фіналі "Народженим перемагати" протистояла G2 Esports, повідомляє Укрінформ.

На першій карті – Ancient – ​​NAVI обіграли суперника з рахунком 16:11. На карті Nuke G2 Esports була близька до перемоги, але Natus Vincere зробила камбек і довела матч до перемоги – 22:19.

За перемогу на PGL Major Stockholm 2021 NAVI здобули один мільйон доларів. G2 Esports заробила 300 тисяч.

Українська організація Natus Vincere виграла мейджор уперше в історії. Раніше NAVI тричі грали у фіналі, але поступалися Team EnVyUs, Luminosity Gaming та Astralis.

Загалом NAVI виграли шостий титул у 2021 році. Раніше українська команда стала переможцем BLAST Premier: Global Final, DreamHack Masters Spring 2021, StarLadder CIS RMR 2021, IEM Cologne 2021 та ESL Pro League Season 14. Також "Народжені перемагати" виграли Intel Grand Slam.

Як повідомлялося, плей-офф PGL Major Stockholm 2021 пройшов з 4 по 7 листопада на Avicii Arena у Стокгольмі. Призовий фонд турніру становив 2 мільйони доларів.