Німеччина представила прототип електрофургона, що їде 600 кілометрів без підзарядки

Про це повідомляє "Укрінформ", посилаючись на портал "Car Buzz".

"eBussy буде доступним у дев'яти різних конфігураціях", - йдеться у повідомленні.

Як заявляють у компанії Electric Brands, у базовій моделі електричного фургона буде вбудована батарея з потужністю в 10 кВт за годину, яка дозволить електрокара проїхати до 201 км без підзарядки. Водночас, на прохання клієнтів, буде можливість встановити батарею з потужністю у 30кВт за годину та запасом ходу до 599 км без підзарядки.

Окрім того, eBussy матиме також електричний двигун із потужністю в 20 кінських сил.

Вага самого транспортного засобу, в залежності від обраної моделі, коливатиметься між 450кг та 600 кг. При цьому автомобіль зможе перевозити до 1000 кг вантажу.

Зазначається, що базова модель коштуватиме 15 800 євро, проте, залежно від модифікації фургона його вартість може зрости до 28 800 євро.

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