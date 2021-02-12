ТЕХНОЛОГІЇ ФОТОЯпонська автокомпанія Nissan Motor Co. презентувала 2 грудня прототип місяцехода, спільно розроблений із Агентством аерокосмічних досліджень Японії (JAXA).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
02 12 2021 12:53
Nissan показав прототип місяцехода
Очікується, що апарат працюватиме без водія й на сонячній енергії. Ймовірно, він матиме спеціально розроблені колеса для подолання викликів, пов’язаних із пересуванням на місячній поверхні
Фото: Kyodo
Gро це повідомляє Kyodo News.
Автовиробник заявив, що прагне зробити марсохід здатним плавно пересуватися по хвилястій поверхні Місяця завдяки технології, розробленій для використання в своїх дорожніх моделях електромобілів, таких як Leaf і Ariya.
Очікується, що апарат працюватиме без водія й на сонячній енергії. Ймовірно, він матиме спеціально розроблені колеса для подолання викликів, пов’язаних із пересуванням на місячній поверхні.
Час запуску місяцехода ще не визначений.
Інший японський автовиробник Toyota Motor Corp вже проводить спільні з JAXA дослідження місяцехода, який відправлять на Місяць у 2029 році.
Як повідомлялося, уряд Австралії та Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) підписали угоду про доставку австралійського космічного корабля на Місяць у рамках майбутньої місії.
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