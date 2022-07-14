Окупанти обстріляли Вінницю: 30 людей поранено, 8 загинуло (ДОПОВНЕНО)

Попередньо, 3 російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями.

Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки

На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку. Зараз там горять близько 50 автомобілів. Над ліквідацією вогню працюють рятувальники.

На місці працює спеціалізована слідчо-оперативна група Головного слідчого управління Нацполіції та криміналістична лабораторія.

Наслідки ракетного обстрілу по Вінниці, 14 липня 2022 року Фото: ДСНС України Наслідки ракетного обстрілу по Вінниці, 14 липня 2022 року Фото: ДСНС України Наслідки ракетного обстрілу по Вінниці, 14 липня 2022 року Фото: ДСНС України Наразі відомо про 6 поранених та 2 загиблих, серед яких - маленька дитинка. Доповнено о 12:10. Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про 8 загиблих. ДСНС України повідомляє про 8 загиблих та 8 травмованих. Доповнено о 12:20. Нацполіція України повідомляє про 30 поранених та 8 загиблих. Правоохоронці працюють на місці ракетного обстрілу у Вінниці, 14 липня 2022 року Фото: Ігор Клименко / Facebook

На ракетний обстріл відерагував Володимир Зеленський: "Щодня Росія нищить мирне населення, вбиває українських дітей, спрямовує ракети по цивільних об’єктах. Де немає нічого військового. Що це, як не відкритий терористичний акт?

Нелюди.

Країна-вбивця. Країна-терорист", - написав президент у своєму телеграм-каналі.

Кількість загиблих зросла до 12 людей. Рятувальні роботи тривають.

Поліція у Вінниці розгорнула мобільний пункт для звернень громадян (вул. Замостянська, 37) та відкрила гарячі лінії для пошуку зниклих осіб.

Якщо ваші рідні чи знайомі перебували у місці прильоту і не виходять на зв'язок, телефонуйте 050-222-03-26 або 59-42-00