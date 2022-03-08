ТЕХНОЛОГІЇ ФОТОФункції Instagram Reels та Music відтепер доступні в Україні - упродовж наступних тижнів усі відео тривалістю до 15 хвилин отримають креативні інструменти Reels.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
03 08 2022 10:03
Оновлення у Instagram, тепер функції Reels та Music стали доступні в Україні
Дякую Meta за цей важливий крок та підтримку України. Сподіваюся, незабаром ми забудемо й про проблеми з модерацією українського контенту
Фото: frasesdelavida.com
Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Instagram запустив Reels ще у 2020 році. Ця функція стала популярною у світі, але в нас працювала не на повну. Впродовж наступних тижнів усі відео тривалістю до 15 хвилин отримають креативні інструменти Reels.
У 2018 році з'явився Instagram Music. Але був недоступним для українських користувачів. Тепер ми можемо додавати музику в сторіз у декілька кліків із великої музичної бібліотеки Instagram", - пояснив міністр.
За його словами, Мінцифри понд рік вело перемовини з керівництвом Meta стосовно запуску цих функцій.
"Дякую Meta за цей важливий крок та підтримку України. Сподіваюся, незабаром ми забудемо й про проблеми з модерацією українського контенту", - резюмував Федоров.
"Нові інструменти сприятимуть у просуванні особистих акаунтів та створенні креативного контенту. Це допоможе ще якісніше та масштабніше висвітлювати події в Україні, зокрема для іноземних користувачів Facebook та Instagram", - додали у Мінцифрі.
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