Острів біля Сицилії постраждав від торнадо: двоє загиблих, 9 поранених
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.
Острів з населенням близько 8 тисяч осіб розташований у Середземному морі, між Сицилією і узбережжям Тунісу.
Як повідомляє Департамент цивільного захисту, торнадо пройшов 10 вересня близько 7 години вечора.
Загиблих людей торнадо застав в автомобілях, вони зазнали фатальних травм, коли випали з салону. Повідомляється, що це двоє місцевих мешканців.
Фото: Європейська правда
Фото: Європейська правда
Ще дев’ять осіб, з яких четверо - у важкому стані, також постраждали на дорогах в інцидентах, які стались внаслідок негоди. Їх переправили до лікарні у Палермо.
Фото: Європейська правда
Загалом від торнадо постраждали щонайменш 10 автомобілів. Повідомляється також про численні вирвані з землі стовпи, зірвані дахи і поламані дерева.
Допомогу на місці надають понад сотня рятувальників, також з’ясовують, чи могли постраждати чи зникнути інші люди.
У зв’язку з загибеллю людей острів, який має статус муніципелілету, оголосив траур.
Департамент цивільного захисту попередив про загрозу негоди і наступного дня.
Нагадаємо, що природні лиха 2020 року коштували світові $150 млрд
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