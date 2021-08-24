Парад військ і молебень за народ. Як Україна святкуватиме День Незалежності
Київ розпочне святкувати День Незалежності о 9:00 з покладанням квітів до пам’ятників, пам’ятних знаків та місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України у ХХ столітті, загиблих учасників Революції гідності, учасників антитерористичної операції, повідомляє "Громадське".
На Хрещатику та Майдані Незалежності відбудуться урочистий концерт, а о 10:00 почнеться парад військ - із прольотом авіації у складі повітряної колони сил безпеки й оборони та збройних сил країн-партнерів. На Трухановому острові дадуть артилерійський салют.
Паралельно у столиці відбудеться молебень за Україну та український народ, який проведуть релігійні організації.
Окремо від параду в Києві о 13:00 пройде також "Марш Захисників України-2021". Йтимуть за таким маршрутом: парк імені Тараса Шевченка - Бессарабська площа - вулиця Хрещатик - Майдан Незалежності.
А що буде ще, окрім урочистостей?
У парку "Володимирська гірка" пройдуть Всеукраїнський фестиваль "Живий словник незалежності" (12:00-21:00) і фестиваль "Ветеранфест" (14:00-21:00). На плавучій сцені-баржі в акваторії річки Дніпро навпроти парку "Наталка" відбудеться мультимедійний арт-проєкт "Єднаймося!".
На території парку культури і відпочинку "Гідропарк" організовують відкритий турнір спортивного клубу "Довгожитель" із настільного тенісу серед ветеранів, а також масовий заплив на 500 метрів до Дня Незалежності. На території Національного комплексу "Експоцентр України" триватиме "Забіг у вишиванках".
А ще президент обіцяв єдиний музичний перформанс пісень, які стали спадщиною минулих поколінь, і хітів майбутнього на стадіоні "Олімпійський". Завершитися концерт має феєрверками.
Як святкуватимуть в інших містах?
Програма - така ж, як і в Києві: покладання квітів, паради військ, урочисті концерти. Офіційних заходів, до організації яких долучалося Міністерство культури й інформаційної політики, буде понад 300.
Для зручності відомство створило цифрову мапу подій до Дня Незалежності. Проєкт охоплює всі області України. Завдяки цифровій мапі ви можете переглянути всю інформацію про події в конкретному місці й спланувати відвідування. На мапі в інтерактивному форматі показується місце, час і дата подій із розгорнутою інформацією про самі заходи.
Цифрова мапа подій до Дня Незалежності
Фото: Міністерство культури
Нагадаємо, що з нагоди 30-річчя незалежності України Фонд Богдана Губського "Україна - XXI століття" спільно з Національним музеєм історії України у Другій світовій війні організували масштабну україно-американську виставку "За волю України!"
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