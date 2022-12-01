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12 01 2022 16:19

Парламент Британії допитає Джонсона через скандал із вечіркою під час локдауну

Сьогодні Джонсон постане перед парламентом, і єдине запитання, яке зараз цікавить депутатів, полягає в тому, чи був він на вечірці з напоями
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сьогодні має надати пояснення у парламенті через вечірку, яка відбулася в урядовій резиденції на Даунінг-стріт у травні 2020 року, під час першого локдауну.
Парламент Британії допитає Джонсона через скандал із вечіркою під час локдауну Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ. 
 
"Сьогодні Джонсон постане перед парламентом, і єдине запитання, яке зараз цікавить депутатів, полягає в тому, чи був він на вечірці з напоями", - йдеться у повідомленні.
 
Раніше опозиційні парламентарії та деякі депутати з Консервативної партії Джонсона закликали прем'єр-міністра піти у відставку, якщо буде доведено, що він порушив запроваджені урядом суворі карантинні обмеження.
 
Досі Джонсон відмовлявся сказати, чи був він присутній на вечірці на Даунінг-стріт 20 травня 2020 року.
 
"Зараз його виживання висить на волосині", – сказав один з високопоставлених депутатів від партії консерваторів.
 
За інформацією ЗМІ, Джонсон та його партнерка Керрі разом з іншими працівниками уряду були сфотографовані на вечірці в саду на Даунінг-стріт, запрошення на яку розіслав особистий секретар Джонсона Мартін Рейнольдс. Загалом на вечірці було майже 40 осіб.
 
Фото: The Guardian
 
Знімок нібито зробили у травні 2020 року, коли у Великій Британії діяв жорсткий карантин.
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