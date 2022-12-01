Парламент Британії допитає Джонсона через скандал із вечіркою під час локдауну

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сьогодні має надати пояснення у парламенті через вечірку, яка відбулася в урядовій резиденції на Даунінг-стріт у травні 2020 року, під час першого локдауну.

Сьогодні Джонсон постане перед парламентом, і єдине запитання, яке зараз цікавить депутатів, полягає в тому, чи був він на вечірці з напоями

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

"Сьогодні Джонсон постане перед парламентом, і єдине запитання, яке зараз цікавить депутатів, полягає в тому, чи був він на вечірці з напоями", - йдеться у повідомленні.

Раніше опозиційні парламентарії та деякі депутати з Консервативної партії Джонсона закликали прем'єр-міністра піти у відставку, якщо буде доведено, що він порушив запроваджені урядом суворі карантинні обмеження.

Досі Джонсон відмовлявся сказати, чи був він присутній на вечірці на Даунінг-стріт 20 травня 2020 року.

"Зараз його виживання висить на волосині", – сказав один з високопоставлених депутатів від партії консерваторів.

За інформацією ЗМІ, Джонсон та його партнерка Керрі разом з іншими працівниками уряду були сфотографовані на вечірці в саду на Даунінг-стріт, запрошення на яку розіслав особистий секретар Джонсона Мартін Рейнольдс. Загалом на вечірці було майже 40 осіб.

Фото: The Guardian

Знімок нібито зробили у травні 2020 року, коли у Великій Британії діяв жорсткий карантин.