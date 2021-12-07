ФОТОНа Закарпатті правоохоронці виявили дві вантажівки, які незаконно перевозили деревину - чипи, що мають підтверджувати її походження, використовувалися повторно.
Фото: ДПСУ
Фото: ДПСУПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
12 07 2021 11:46
Партію деревини з "чужими" чипами затримали на Закарпатті
Товаросупровідних документів на ліс перевізники не мали. Крім того, з’ясувалося, що наявні на деревині чипи використовуються повторно
Фото: ДПСУ
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
На автодорозі між населеними пунктами Ділове та Костилівка прикордонники Головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського загону спільно з поліцейськими зупинили два КамАЗи, заповнені деревиною смереки.
Товаросупровідних документів на ліс перевізники не мали. Крім того, з’ясувалося, що наявні на деревині чипи використовуються повторно.
Фото: ДПСУ
Для з’ясування всіх обставин затримані вантажівки доправили до Рахівського відділу поліції. За фактом виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 246 КК "Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу", відкрито кримінальне провадження.
Фото: ДПСУ
Як зазначається, заходи проводилися в рамках операції "Карпати - 2021". Вона передбачає широкий та тривалий комплекс дій, спрямованих на припинення протиправної діяльності, як на кордоні, так і в інших районах України.
До операції залучені представники різних правоохоронних, силових та фіскальних органів. Також, додають у ДПСУ, здійснюватиметься взаємодія із прикордонниками суміжних країн.
Читайте новини також російською мовою.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- Першій африканській країні заплатили за захист тропічних лісів
- У космос цьогоріч відправляють перший дерев’яний супутник
- В Амазонії вирубали рекордну кількість лісу за місяць
- У Греції спалахнула масштабна лісова пожежа
- За останні 20 років вдалося відновити ліси площею з Францію
- Ілон Маск зізнався, що у нього синдром Аспергера
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
No articles