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12 07 2021 11:46

Партію деревини з "чужими" чипами затримали на Закарпатті

Товаросупровідних документів на ліс перевізники не мали. Крім того, з’ясувалося, що наявні на деревині чипи використовуються повторно
На Закарпатті правоохоронці виявили дві вантажівки, які незаконно перевозили деревину - чипи, що мають підтверджувати її походження, використовувалися повторно.
Партію деревини з "чужими" чипами затримали на Закарпатті Фото: ДПСУ
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
 
На автодорозі між населеними пунктами Ділове та Костилівка прикордонники Головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського загону спільно з поліцейськими зупинили два КамАЗи, заповнені деревиною смереки.
 
Товаросупровідних документів на ліс перевізники не мали. Крім того, з’ясувалося, що наявні на деревині чипи використовуються повторно.
 

Фото: ДПСУ
 
Для з’ясування всіх обставин затримані вантажівки доправили до Рахівського відділу поліції. За фактом виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 246 КК "Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу", відкрито кримінальне провадження.
 

Фото: ДПСУ
 
Як зазначається, заходи проводилися в рамках операції "Карпати - 2021". Вона передбачає широкий та тривалий комплекс дій, спрямованих на припинення протиправної діяльності, як на кордоні, так і в інших районах України.
 
До операції залучені представники різних правоохоронних, силових та фіскальних органів. Також, додають у ДПСУ, здійснюватиметься взаємодія із прикордонниками суміжних країн.
 
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