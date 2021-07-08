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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
07 08 2021 11:41

Perseverance не зміг взяти пробу ґрунту з поверхні Марса

Фахівці NASA вважають, що з більшою ймовірністю причиною невдачі є зрушення породи під час буріння, а не неполадки обладнання
Перша спроба марсохода Perseverance взяти грунт з поверхні планети не вдалася.
Perseverance не зміг взяти пробу ґрунту з поверхні Марса Фото: з вільних джерел

Як передає "Укрінформ", про це в п'ятницю повідомило Національне управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору.

Дані, надіслані на Землю марсоходом Perseverance після його першої спроби зібрати зразок гірської породи на Марсі і запечатати його в пробірці, показали, що під час початкового відбору проб не було зібрано ніяких гірських порід.

Фото: NASA

Фахівці NASA вважають, що з більшою ймовірністю причиною невдачі є зрушення породи під час буріння, а не неполадки обладнання.

Фото: NASA

Як повідомляв "Укрінформ", марсохід Perseverance був доставлений на Червону планету разом з вертольотом Ingenuity в рамках дослідницької місії Національного управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору США (NASA) 18 лютого цього року, після майже 7 місяців польоту.

Фото: NASA

Perseverance має зібрати на Марсі зразки грунту, які на Землю вивезе спеціальна спільна місія Європейського космічного агентства (ЄКА) і NASA. Її планують відправити на Марс не раніше 2026 року.

Нагадаємо, що марсохід Perseverance у рамках дослідницької місії Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) зробив нові світлини Червоної планети під час збирання зразків ґрунту.

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