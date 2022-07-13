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13 07 2022 11:17

Perseverance показав десятий зразок ґрунту з Марса

Я вже зібрав свій 10-й зразок каменю, побачений тут у пізньому полудні марсіанського сонця
Марсохід Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) Perseverance в рамках своєї місії добув вже 10-й зразок ґрунту на Червоній планеті.
Perseverance показав десятий зразок ґрунту з Марса Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє пресслужба американського відомства у Твіттері.
 
"Я вже зібрав свій 10-й зразок каменю, побачений тут у пізньому полудні марсіанського сонця", - заявили в NASA.
 
Зазначається, що розмір останнього добутого зразка дорівнює розміру мізинця.
 
Раніше Perseverance зробив світлину шматка термоковдри на Червоній планеті.
 

Фото: NASA
 
Як повідомлялося, космічний апарат Perseverance був доправлений на Марс разом із гелікоптером Ingenuity у межах дослідницької місії NASA 18 лютого 2021 року.
 
Одне з його завдань - зібрати на Марсі зразки породи, які на Землю вивезе спеціальна спільна місія Європейської космічної агенції та NASA.
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ТЕГИ: NASA, Марс, Perseverance

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