Perseverance зробив перші знімки Марса після відновлення зв'язку

Марсохід Perseverance після порушення зв’язку між Червоною планетою та Землею надіслав перші знімки.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Space.com.

Як зазначається, протягом двотижневого періоду, коли Сонце знаходилося між Землею та Марсом, порушуючи зв’язок між планетами, NASA припинило надсилати команди марсоходу Perseverance та мінігелікоптеру Ingenuity. Однак обидва апарати обмінювалися базовими оновленнями стану системи приблизно раз на тиждень. Ці дані були передані на Землю після з'єднання.

Фото: NASA/JPL-Caltech