Perseverance зробив перші знімки Марса після відновлення зв'язку
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Space.com.
Як зазначається, протягом двотижневого періоду, коли Сонце знаходилося між Землею та Марсом, порушуючи зв’язок між планетами, NASA припинило надсилати команди марсоходу Perseverance та мінігелікоптеру Ingenuity. Однак обидва апарати обмінювалися базовими оновленнями стану системи приблизно раз на тиждень. Ці дані були передані на Землю після з'єднання.
Фото: NASA/JPL-Caltech
Марсохід продовжив досліджувати кратер Єзеро, вивчати погоду та зробив кілька знімків.
Фото: NASA/JPL-Caltech
Нагадаємо, що мінігелікоптер Ingenuity, який прибув на Марс разом із марсоходом Perseverance, успішно здійснив свій чотирнадцятий політ, продемонструвавши здатність літати на Червоній планеті в літніх погодних умовах.
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