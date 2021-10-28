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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
28 10 2021 17:59

Perseverance зробив перші знімки Марса після відновлення зв'язку

Марсохід продовжив досліджувати кратер Єзеро, вивчати погоду та зробив кілька знімків
Марсохід Perseverance після порушення зв’язку між Червоною планетою та Землею надіслав перші знімки.
Perseverance зробив перші знімки Марса після відновлення зв Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Space.com.

Як зазначається, протягом двотижневого періоду, коли Сонце знаходилося між Землею та Марсом, порушуючи зв’язок між планетами, NASA припинило надсилати команди марсоходу Perseverance та мінігелікоптеру Ingenuity. Однак обидва апарати обмінювалися базовими оновленнями стану системи приблизно раз на тиждень. Ці дані були передані на Землю після з'єднання.

Фото: NASA/JPL-Caltech

 

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