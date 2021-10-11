Першу модель комп'ютера Apple продали на аукціоні за $400 тисяч

Один з перших персональних комп’ютерів Apple - оригінальний Apple-1, створений співзасновниками компанії Стівом Возняком і Стівом Джобсом у 1976 році, продали на аукціоні в США за 400 тисяч доларів.

Apple-1 мав лише двох власників – професора коледжу та його студента, якому професор продав комп’ютер за $650

Як зазначається, комп’ютер Apple-1 у дерев’яному корпусі з акації коа досі функціонує і є одним з 200 виготовлених та проданих приладів. У комплекті з ним йдуть посібники користувача та програмне забезпечення Apple на двох касетах.

Apple-1 мав лише двох власників – професора коледжу та його студента, якому професор продав комп’ютер за $650.

У квітні 1976 року Apple-1 був презентований в Клубі саморобних комп'ютерів в Пало-Альто, Каліфорнія.

В продаж Apple-1 вийшов у липні 1976-го за ціною 666,66 доларів. Розповідають, що в місцевому магазині він продавався за 500 доларів, до яких додавалась націнка, що становила третину від даної суми. Причиною такого рішення було те, що Стів Возняк любив числа з однаковими цифрами.

На відміну від інших аматорських комп'ютерів того часу, які продавалися у вигляді комплектів для збирання, Apple-1 був повністю зібраний на платі, що тримала близько 30 мікросхем. Для того, щоб отримати робочий комп'ютер, користувач мав додати до нього корпус, джерело живлення, клавіатуру і дисплей. Пізніше була випущена плата для зв'язку з касетним магнітофоном для зберігання даних, яка продавалася за ціною 75 доларів.

У 2015 році в США одна жінка здала оригінальний Apple-1 у центр по переробці та утилізації сміття. Комп'ютер був проданий колекціонеру за 200 тисяч доларів США.