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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
10 11 2021 14:06

Першу модель комп'ютера Apple продали на аукціоні за $400 тисяч

Apple-1 мав лише двох власників – професора коледжу та його студента, якому професор продав комп’ютер за $650
Один з перших персональних комп’ютерів Apple - оригінальний Apple-1, створений співзасновниками компанії Стівом Возняком і Стівом Джобсом у 1976 році, продали на аукціоні в США за 400 тисяч доларів.
Першу модель комп Фото: John Moran Auctioneers, Inc.
Про це повідомляє ВВС.  
 
Як зазначається, комп’ютер Apple-1 у дерев’яному корпусі з акації коа досі функціонує і є одним з 200 виготовлених та проданих приладів. У комплекті з ним йдуть посібники користувача та програмне забезпечення Apple на двох касетах.
 
Apple-1 мав лише двох власників – професора коледжу та його студента, якому професор продав комп’ютер за $650.
 
У квітні 1976 року Apple-1 був презентований в Клубі саморобних комп'ютерів в Пало-Альто, Каліфорнія.
 
В продаж Apple-1 вийшов у липні 1976-го за ціною 666,66 доларів. Розповідають, що в місцевому магазині він продавався за 500 доларів, до яких додавалась націнка, що становила третину від даної суми. Причиною такого рішення було те, що Стів Возняк любив числа з однаковими цифрами.
 
На відміну від інших аматорських комп'ютерів того часу, які продавалися у вигляді комплектів для збирання, Apple-1 був повністю зібраний на платі, що тримала близько 30 мікросхем. Для того, щоб отримати робочий комп'ютер, користувач мав додати до нього корпус, джерело живлення, клавіатуру і дисплей. Пізніше була випущена плата для зв'язку з касетним магнітофоном для зберігання даних, яка продавалася за ціною 75 доларів.
 
У 2015 році в США одна жінка здала оригінальний Apple-1 у центр по переробці та утилізації сміття. Комп'ютер був проданий колекціонеру за 200 тисяч доларів США.
 
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