Персональний дизайн і 759 кінських сил: Lamborghini представила новий спорткар
Про це повідомляє портал Carbuzz, передає Укрінформ.
"Обмежений випуском у 10 автомобілів, Lamborghini Aventador SVJ Xago має унікальний дизайн", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що спорткар має 6,5-літровий двигун V12 із потужність в 759 кінських сил, а максимальний крутний момент спорткара становить 531 Нм.
Компанія дозволить клієнтам персоналізувати автомобіль без необхідності подорожі до дизайнерської студії в Італії на тлі пандемії коронавірусу.
Зазначається, що наразі невідома точна вартість Lamborghini Aventador SVJ Xago, проте інший спорткар компанії Lamborghini Aventador SVJ Roadster коштує 574 тисяч доларів США.
Сам автомобіль доступний від липня цього року.
Нагадаємо, що німецький автовиробник BMW оголосив про припинення співпраці з Mercedes у сфері розробки безпілотних авто.
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