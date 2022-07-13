ФОТОЧернігівський пес-сапер Патрон отримав грамоту та бойову монету від двох ветеранських організацій Сполучених Штатів Америки – Veterans of Foreign Wars VFW та Bomb Techs Without Borders.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
13 07 2022 13:55
Пес Патрон отримав відзнаки від двох ветеранських організацій США
Фото: facebook
Про це йдеться на офіційній сторінці Патрона у Фейсбуці.
Вручили пам’ятні відзнаки Патрону засновник Bomb Techs Without Borders Метью Ховард та представниця Асоціації військових офіцерів США Донна Кальп.
Зазначається, що організація Veterans of Foreign Wars (Ветерани закордонних воєн Сполучених Штатів) є однією з найстаріших організацій у США. Створена вона була в 1936 році, об'єднує близько 2 млн осіб.
Штаб-квартира Veterans of Foreign Wars знаходиться в місті Канзас-Сіті, штат Міссурі, однак відділення її є у всіх штатах й у федеральному окрузі Колумбія, а також у 19 країнах світу, включно з державами Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Європи та Латинської Америки.
Bomb Techs Without Borders (Бомботехніка без кордонів) була заснована наприкінці 2018 року групою ветеранів армії США. Одним із напрямків роботи організації є підвищення обізнаності про міни та інші вибухонебезпечні предмети за допомогою інформаційно-роз’яснювальної роботи в найрізноманітніших куточках світу – від Північної Америки до Європи. Тепер організація співпрацює також з українськими надзвичайниками.
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