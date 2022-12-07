Південна Корея передала Україні пікапи й екскаватори

Уряд Південної Кореї передав Україні 100 пікапів Ssang Yong Musso та 5 мініекскаваторів DOOSAN DX17Z.

Про це повідомляє посольство України у Республіці Корея у Facebook.

"Раді повідомити, шо вчора, 6 грудня, в День Збройних сил України, з порту м. Інчхон до України відправлено 100 автомобілів пікап Ssang Yong Musso та 5 мініекскаваторів DOOSAN DX17Z як гуманітарну допомогу від уряду Республіки Корея", - заявили у дипмісії.

У посольстві висловили вдячність Республіці Корея за цю важливу підтримку.