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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
02 06 2021 11:25

Південна Корея представила першу космічну ракету власного виробництва

Зібрана кваліфікаційна модель "Нурі" була транспортована та встановлена на стартовому майданчику в Космічному центрі Наро в Кохин. Вона пройде випробування протягом місяця
Південна Корея представила у вівторок повністю зібрану в країні модель космічної ракети власного виробництва і планує запустити її у жовтні цього року.
Південна Корея представила першу космічну ракету власного виробництва Фото: Yonhap
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.
 
Зазначається, що на реалізацію проєкту було виділено кошти в розмірі 2 трлн вон (1,79 млрд доларів).
 
 
Зібрана кваліфікаційна модель "Нурі" була транспортована та встановлена на стартовому майданчику в Космічному центрі Наро в Кохин. Вона пройде випробування протягом місяця.
 
Випробування охоплюватиме такі процедури, як зарядка паливних баків ракети та відокремлення від стартового майданчика, який також був розроблений за південнокорейською технологією.
 
 
У 2013 році Південна Корея успішно запустила свою першу в історії космічну ракету "Наро", хоча її перша ракета була побудована в Росії.
 
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