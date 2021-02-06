Південна Корея представила першу космічну ракету власного виробництва

Південна Корея представила у вівторок повністю зібрану в країні модель космічної ракети власного виробництва і планує запустити її у жовтні цього року.

Зібрана кваліфікаційна модель "Нурі" була транспортована та встановлена на стартовому майданчику в Космічному центрі Наро в Кохин. Вона пройде випробування протягом місяця

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.

Зазначається, що на реалізацію проєкту було виділено кошти в розмірі 2 трлн вон (1,79 млрд доларів).

Зібрана кваліфікаційна модель "Нурі" була транспортована та встановлена на стартовому майданчику в Космічному центрі Наро в Кохин. Вона пройде випробування протягом місяця.

Випробування охоплюватиме такі процедури, як зарядка паливних баків ракети та відокремлення від стартового майданчика, який також був розроблений за південнокорейською технологією.

У 2013 році Південна Корея успішно запустила свою першу в історії космічну ракету "Наро", хоча її перша ракета була побудована в Росії.