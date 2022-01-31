Північна Корея опублікувала знімки з останнього запуску ракети

Про це повідомляє BBC з посиланням на Державне інформаційне агентство KCNA, пише Громадське.

Попереднє випробування ракети Hwasong-12 відбувалось у 2017 році. Тоді її запускали 6 разів, два з яких - над японським островом Хоккайдо.

Державне інформагентство пише, що цього разу військові випробовували ракету, щоб перевірити її точність. Її навмисно нахиляли, аби приземлити безпечно для сусідніх країн.

Фото: Твіттер Reuters World

Медіа також надрукували зображення, які могли бути зроблені камерою, встановленою на боєголовці ракети. Одне із зображень показує момент запуску, а інше - вид із ракети на Землю.

Що передувало?

Військові Південної Кореї зафіксували зранку 30 січня запуск балістичної ракети у Японське море з Північної Кореї. Вона пролетіла на висоті 200 км за 30 хвилин приблизно 800 км. Військові підрахували, що ракета досягала максимальної швидкості, що у 16 разів більше за швидкість звуку.

За січень Північна Корея вже всьоме випробовує зброю. Це найбільша щомісячна кількість запусків відтоді, як Кім Чен Ин очолив країну наприкінці 2011 року. По шість запусків КНДР проводила у березні та липні 2014 року.

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив, що останні випробування нагадують посилення напруженості у 2017 році, коли Північна Корея провела кілька ядерних випробувань і запустила свої найбільші ракети, деякі з яких пролетіли над Японією.

Попри санкції, КНДР періодично випробовує нові ракети та заявляє про успіхи своєї ядерної програми. Ця країна розпочала свою ядерну програму ще в 1950-х роках. Спочатку їй активно допомагали Радянський Союз і меншою мірою Китай, але потім вона змогла вдосконалювати ядерний потенціал самостійно.

Через закритість Північної Кореї обсяг її ядерної програми точно не відомий. За оцінками Стокгольмського інституту дослідження проблем миру, йдеться про 30-40 робочих ядерних боєголовок. У Пхеньяна також є міжконтинентальні балістичні ракети, які, як там заявляють, можуть досягти території Сполучених Штатів.

Лідер КНДР Кім Чен Ин стверджує, що ядерна програма Північної Кореї є гарантією її вічної безпеки та захищеності від ворогів.