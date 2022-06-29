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CУСПІЛЬСТВО ФОТО
29 06 2022 10:38

Поблизу Афін спалахнуло одразу дві лісові пожежі

Декілька днів поспіль у Аттиці тримається спекотна суха погода, температура повітря досягала 35 градусів за Цельсієм
У лісовому масиві Схісто та в районі муніципалітету Аспропіргос на захід від Афін з вечора 28 червня триває боротьба з пожежами.
Поблизу Афін спалахнуло одразу дві лісові пожежі Лісова пожежа в Каліфорнії, США. Фото: AFP

Пожежа на околицях Схісто спалахнула близько 22 години, вогонь почав швидко поширюватись. На місце прибуло понад пів сотні пожежників, до 3:30 ранку наступного дня займання вдалось взяти під контроль, стримавши подальше його просування.

Пожежа в районі Аспропіргоса почалася близько 3 ночі, станом на ранок вогонь взяли під контроль. 

Декілька днів поспіль у Аттиці тримається спекотна суха погода, температура повітря досягала 35 градусів за Цельсієм. За прогнозами погоди, у наступні три тижні дощу не очікується.

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