Поблизу Афін спалахнуло одразу дві лісові пожежі

У лісовому масиві Схісто та в районі муніципалітету Аспропіргос на захід від Афін з вечора 28 червня триває боротьба з пожежами.

Декілька днів поспіль у Аттиці тримається спекотна суха погода, температура повітря досягала 35 градусів за Цельсієм

Пожежа на околицях Схісто спалахнула близько 22 години, вогонь почав швидко поширюватись. На місце прибуло понад пів сотні пожежників, до 3:30 ранку наступного дня займання вдалось взяти під контроль, стримавши подальше його просування.

Пожежа в районі Аспропіргоса почалася близько 3 ночі, станом на ранок вогонь взяли під контроль.

Декілька днів поспіль у Аттиці тримається спекотна суха погода, температура повітря досягала 35 градусів за Цельсієм. За прогнозами погоди, у наступні три тижні дощу не очікується.