CУСПІЛЬСТВО ФОТОУ лісовому масиві Схісто та в районі муніципалітету Аспропіргос на захід від Афін з вечора 28 червня триває боротьба з пожежами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
29 06 2022 10:38
Поблизу Афін спалахнуло одразу дві лісові пожежі
Декілька днів поспіль у Аттиці тримається спекотна суха погода, температура повітря досягала 35 градусів за Цельсієм
Лісова пожежа в Каліфорнії, США. Фото: AFP
Пожежа на околицях Схісто спалахнула близько 22 години, вогонь почав швидко поширюватись. На місце прибуло понад пів сотні пожежників, до 3:30 ранку наступного дня займання вдалось взяти під контроль, стримавши подальше його просування.
Пожежа в районі Аспропіргоса почалася близько 3 ночі, станом на ранок вогонь взяли під контроль.
Декілька днів поспіль у Аттиці тримається спекотна суха погода, температура повітря досягала 35 градусів за Цельсієм. За прогнозами погоди, у наступні три тижні дощу не очікується.
Читайте новини також російською мовою.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- Горить склад з боєприпасами окупантів на території окупованої Луганської області
- В Туреччині вже третій день пожежні борються з вогнем поблизу Мармарису
- У Твері згорів інститут, що розробляв ракети для армії рф
- Знищений «Нептунами» крейсер «Москва» мав захопити Одесу - матір вцілілого моряка
- У ДСНС розповіли, у яких областях зараз найскладніша ситуація
- Американець випадково вщент спалив свій будинок, намагаючись викурити змій
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар