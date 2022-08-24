ФОТОПерша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова передала послу Великої Британії Мелінді Сіммонс український капелюх дизайнера Руслана Багінського для королеви Єлизавети ІІ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
24 08 2022 21:26
Подарунок для Королеви до Дня Незалежності: капелюшок створений українським дизайнером
Фото: facebook.com/edzhaparova
Про це вона повідомила у Facebook.
Джапарова зауважила, що завдяки рішучому опору українського народу російському агресору, сміливості та патріотизму Україна встановлює тренди в різних сферах на різних континентах, а інтерес до України посилив інтерес і до всього українського – історії, традицій, мови, культури.
Перша заступниця міністра також відзначила допомогу амбасадорів української фешн-дипломатії у відкритті дверей, в які інколи не так просто достукатися політикам.
"Серед них, звичайно, Руслан Багінський – всесвітньо відомий дизайнер головних уборів та аксесуарів, про капелюшок від якого мріють світові селебритіс. З нагоди Дня Незалежності та на знак глибокої вдячності за послідовну підтримку Великою Британією України у нашій боротьбі проти агресора Руслан створив унікальний вишуканий капелюшок для Її Величності королеви Великої Британії Єлизавети II, який нещодавно передали Мелінді Сіммонс", - поінформувала Джапарова.
"Пишаємося, що український капелюх від Багінського – тепер частина колекції головних уборів Її Величності", - додала дипломат.
Нагадаємо, 24 серпня Україна відзначає День Незалежності.
Із 24 лютого в Україні триває повномасштабна російська збройна агресія.
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