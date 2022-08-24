Подарунок для Королеви до Дня Незалежності: капелюшок створений українським дизайнером

Про це вона повідомила у Facebook.

Джапарова зауважила, що завдяки рішучому опору українського народу російському агресору, сміливості та патріотизму Україна встановлює тренди в різних сферах на різних континентах, а інтерес до України посилив інтерес і до всього українського – історії, традицій, мови, культури.

Перша заступниця міністра також відзначила допомогу амбасадорів української фешн-дипломатії у відкритті дверей, в які інколи не так просто достукатися політикам.

"Серед них, звичайно, Руслан Багінський – всесвітньо відомий дизайнер головних уборів та аксесуарів, про капелюшок від якого мріють світові селебритіс. З нагоди Дня Незалежності та на знак глибокої вдячності за послідовну підтримку Великою Британією України у нашій боротьбі проти агресора Руслан створив унікальний вишуканий капелюшок для Її Величності королеви Великої Британії Єлизавети II, який нещодавно передали Мелінді Сіммонс", - поінформувала Джапарова.

"Пишаємося, що український капелюх від Багінського – тепер частина колекції головних уборів Її Величності", - додала дипломат.

Нагадаємо, 24 серпня Україна відзначає День Незалежності.

Із 24 лютого в Україні триває повномасштабна російська збройна агресія.