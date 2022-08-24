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24 08 2022 21:26

Подарунок для Королеви до Дня Незалежності: капелюшок створений українським дизайнером

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова передала послу Великої Британії Мелінді Сіммонс український капелюх дизайнера Руслана Багінського для королеви Єлизавети ІІ.
Подарунок для Королеви до Дня Незалежності: капелюшок створений українським дизайнером Фото: facebook.com/edzhaparova
Про це вона повідомила у Facebook.
 
Джапарова зауважила, що завдяки рішучому опору українського народу російському агресору, сміливості та патріотизму Україна встановлює тренди в різних сферах на різних континентах, а інтерес до України посилив інтерес і до всього українського – історії, традицій, мови, культури.
 
Перша заступниця міністра також відзначила допомогу амбасадорів української фешн-дипломатії у відкритті дверей, в які інколи не так просто достукатися політикам.
 
 
"Серед них, звичайно, Руслан Багінський – всесвітньо відомий дизайнер головних уборів та аксесуарів, про капелюшок від якого мріють світові селебритіс. З нагоди Дня Незалежності та на знак глибокої вдячності за послідовну підтримку Великою Британією України у нашій боротьбі проти агресора Руслан створив унікальний вишуканий капелюшок для Її Величності королеви Великої Британії Єлизавети II, який нещодавно передали Мелінді Сіммонс", - поінформувала Джапарова.
 
 
"Пишаємося, що український капелюх від Багінського – тепер частина колекції головних уборів Її Величності", - додала дипломат.
 
Нагадаємо, 24 серпня Україна відзначає День Незалежності.
 
Із 24 лютого в Україні триває повномасштабна російська збройна агресія.
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