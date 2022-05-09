Поетеса з Японії ініціювала міжнародний проєкт присвячений Україні

Про це повідомив у Facebook посол України в Японії Сергій Корсунський.

"Автори хайку з 50 країн світу 16 мовами написали вірші, присвячені Україні", - зазначив дипломат.

Корсунький також розповів, що Маідзумі дуже вразили твори української поетеси Владислави Симонової з Харкова, яка написала цілу низку віршів, фактично перебуваючи під щоденними обстрілами.

"У Владислави більше 600 хайку, і пані Маідзумі вирішила видати у Японії її книгу. Ми будемо активно сприяти цьому проєкту", - запевнив посол.