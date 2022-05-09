RSS
CУСПІЛЬСТВО ФОТО
05 09 2022 10:24

Поетеса з Японії ініціювала міжнародний проєкт присвячений Україні

Автори хайку з 50 країн світу 16 мовами написали вірші, присвячені Україні
Поетеса Мадока Маідзумі з Кіото здійснила унікальний міжнародний проєкт, присвячений Україні - "Haiku for peace".
Поетеса з Японії ініціювала міжнародний проєкт присвячений Україні Фото: facebook.com/
Про це повідомив у Facebook посол України в Японії Сергій Корсунський.
 
"Автори хайку з 50 країн світу 16 мовами написали вірші, присвячені Україні", - зазначив дипломат.
 
 
Корсунький також розповів, що Маідзумі дуже вразили твори української поетеси Владислави Симонової з Харкова, яка написала цілу низку віршів, фактично перебуваючи під щоденними обстрілами.
 
"У Владислави більше 600 хайку, і пані Маідзумі вирішила видати у Японії її книгу. Ми будемо активно сприяти цьому проєкту", - запевнив посол.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Том Купер про успішні дії українців на одній з ділянок фронту на Херсонщині. Підсумки 4 вересня

Том Купер про успішні дії українців на одній з ділянок фронту на Херсонщині. Підсумки 4 вересня

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.