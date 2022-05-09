CУСПІЛЬСТВО ФОТОПоетеса Мадока Маідзумі з Кіото здійснила унікальний міжнародний проєкт, присвячений Україні - "Haiku for peace".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакціюЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
05 09 2022 10:24
Поетеса з Японії ініціювала міжнародний проєкт присвячений Україні
Автори хайку з 50 країн світу 16 мовами написали вірші, присвячені Україні
Фото: facebook.com/
Про це повідомив у Facebook посол України в Японії Сергій Корсунський.
"Автори хайку з 50 країн світу 16 мовами написали вірші, присвячені Україні", - зазначив дипломат.
Корсунький також розповів, що Маідзумі дуже вразили твори української поетеси Владислави Симонової з Харкова, яка написала цілу низку віршів, фактично перебуваючи під щоденними обстрілами.
"У Владислави більше 600 хайку, і пані Маідзумі вирішила видати у Японії її книгу. Ми будемо активно сприяти цьому проєкту", - запевнив посол.
Нагадаємо, що за півроку Японія надала Україні $600 млн. пільгового кредиту.
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