Politico оприлюднило знімки російських військ на кордоні з Україною

Нові комерційні супутникові знімки, зроблені в понеділок, підтверджують нещодавні повідомлення про те, що Росія знову стягує війська та військову техніку на кордоні з Україною після великого нарощення цієї весни.

Нові зображення, зроблені Maxar Technologies, показують скупчення бронетанкових підрозділів, танків і самохідної артилерії разом із сухопутними військами, які скупчуються біля російського міста Єльня поблизу кордону з Білоруссю

Знімки оприлюднило видання Politico, передає "Європейська правда".

Нові зображення, зроблені Maxar Technologies, показують скупчення бронетанкових підрозділів, танків і самохідної артилерії разом із сухопутними військами, які скупчуються біля російського міста Єльня поблизу кордону з Білоруссю. Підрозділи, які почали рухатися наприкінці вересня з інших районів Росії, де вони зазвичай базуються, включають елітну 1-у гвардійську танкову армію.

Також новий аналіз британського видання Jane’s, що техніка 4-ї танкової дивізії Росії була переміщена в райони Брянська та Курська поблизу північного кордону України. Підрозділи оснащені основними бойовими танками Т-80У та самохідною артилерією.

У цьому районі також помічені елементи 1-ї гвардійської танкової армії. Аналітики Jane's стверджують, що ці підрозділи призначені для проведення операцій на всіх рівнях — від боротьби з повстанцями до механізованих бойових дій. Розгортання "знаменує собою явне відхилення від стандартної схеми навчання 1-ї гвардійської танкової армії", яка зазвичай проводиться під Москвою, заявляють у британському виданні.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США провела консультації із союзними країнами щодо безпекової ситуації на українсько-російському кордоні.

Американське видання The Washington Post 31 жовтня оприлюднило статтю про загрозливе збільшення кількості військових підрозділів, озброєння та техніки поблизу кордонів України.

У статті також зазначали, що нинішні маневри викликали серйозне занепокоєння в урядових колах США та Європи.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони не підтвердили інформацію про нарощування російських військ поблизу державних кордонів України.