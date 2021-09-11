Facebook Twitter Вконтакте Одноклассники Google+

Porsche представив люксовий седан у трьох варіантах Вартість базової моделі становитиме 103 250 доларів. Перші автомобілі в американських дилерів з'являться навесні 2022 року Німецька компанія Porsche AG представила автомобіль 2022 Porsche Panamera Platinum Edition.

Фото: CarBuzz

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CarBuzz. Люксовий седан буде доступний у трьох варіантах: Panamera, Panamera 4 та Panamera 4 E-Hybrid. Потужність двигунів перших двох моделей становитиме 325 кінських сил, а у Panamera 4 E-Hybrid - 455 к.с. Автомобіль буде доступний у 14 кольорах. Зазначається, що седан підтримуватиме Apple CarPlay, працюватиме на Android Auto та даватиме змогу слухати супутникове радіо. Вартість базової моделі становитиме 103 250 доларів. Перші автомобілі в американських дилерів з'являться навесні 2022 року. Як повідомлялося, китайська компанія Geely 8 листопада представила електричну напіввантажівку Homtruck , яка буде конкурувати з Tesla Semi Ілона Маска.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію