ТЕХНОЛОГІЇ ФОТОНімецька компанія Porsche AG представила автомобіль 2022 Porsche Panamera Platinum Edition.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
09 11 2021 16:08
Porsche представив люксовий седан у трьох варіантах
Вартість базової моделі становитиме 103 250 доларів. Перші автомобілі в американських дилерів з'являться навесні 2022 року
Фото: CarBuzz
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CarBuzz.
Люксовий седан буде доступний у трьох варіантах: Panamera, Panamera 4 та Panamera 4 E-Hybrid. Потужність двигунів перших двох моделей становитиме 325 кінських сил, а у Panamera 4 E-Hybrid - 455 к.с.
Автомобіль буде доступний у 14 кольорах.
Зазначається, що седан підтримуватиме Apple CarPlay, працюватиме на Android Auto та даватиме змогу слухати супутникове радіо.
Вартість базової моделі становитиме 103 250 доларів. Перші автомобілі в американських дилерів з'являться навесні 2022 року.
Як повідомлялося, китайська компанія Geely 8 листопада представила електричну напіввантажівку Homtruck, яка буде конкурувати з Tesla Semi Ілона Маска.
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