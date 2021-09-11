Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
09 11 2021 16:08

Porsche представив люксовий седан у трьох варіантах

Вартість базової моделі становитиме 103 250 доларів. Перші автомобілі в американських дилерів з'являться навесні 2022 року
Німецька компанія Porsche AG представила автомобіль 2022 Porsche Panamera Platinum Edition.
Porsche представив люксовий седан у трьох варіантах Фото: CarBuzz
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CarBuzz.
 
Люксовий седан буде доступний у трьох варіантах: Panamera, Panamera 4 та Panamera 4 E-Hybrid. Потужність двигунів перших двох моделей становитиме 325 кінських сил, а у Panamera 4 E-Hybrid - 455 к.с.
 
 
Автомобіль буде доступний у 14 кольорах.
 
Зазначається, що седан підтримуватиме Apple CarPlay, працюватиме на Android Auto та даватиме змогу слухати супутникове радіо.
 
 
Вартість базової моделі становитиме 103 250 доларів. Перші автомобілі в американських дилерів з'являться навесні 2022 року.
 
 
Як повідомлялося, китайська компанія Geely 8 листопада представила електричну напіввантажівку Homtruck, яка буде конкурувати з Tesla Semi Ілона Маска.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.