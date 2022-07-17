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17 07 2022 11:36

Посольство РФ у Швейцарії погрожує судом газеті, яка опублікувала мем про Путіна-клоуна з ЛГБТ-прапором

Посольство Росії у Швейцарії погрожує подати до суду на швейцарську газету Neue Zurcher Zeitung, яка опублікувала матеріал із мемами на російського президента Владіміра Путіна та Володимира Зеленського.
Посольство РФ у Швейцарії погрожує судом газеті, яка опублікувала мем про Путіна-клоуна з ЛГБТ-прапором ФОТО: https://twitter.com/SoylentSmurf
Про це повідомляє "Медуза".
 
У заяві посольства йдеться про те, що статтю NZZ проілюстрували "карикатурою на російського лідера з посиланнями на клоунаду, ЛГБТ-спільноту та "воєнних злочинців", що перебуває за межею розуміння".
 
 
Там також обурились тим, що Володимира Зеленського у статті "зображено у вигляді могутньої Залізної людини".
 
 
"Що стосується особистості президента Росії, то він, як відомо, є глибоко віруючою православною людиною і виступає за збереження традиційних християнських цінностей у російському суспільстві (і вже явно не є шанувальником ЛГБТ-спільноти, у зв'язку з чим райдужна розмальовка його обличчя, як кажуть на Русі, "ні к сєлу – ні к городу" (в Україні – "ні до ладу ні до прикладу"))", – обурилися в російському посольстві.
 
Там додали, що залишають за собою право звернутися до правоохоронних органів у зв'язку з цією та "можливими майбутніми публікаціями наклепницького та образливого характеру", адже дії журналістів нібито порушують статтю Кримінального кодексу Швейцарії про поширення відомостей, що ганьблять честь і гідність, а також статтю про наклеп.
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