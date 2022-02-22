ПОЛІТИКА ФОТОПосольство США в Україні наочно продемонструвало президенту Росії, що його заяви про "єдиний народ" не відповідають дійсності, а Київ набагато древніший за Москву.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
22 02 2022 16:57
Посольство США "потролило" Путіна за його версію історії України
Менш як за годину твіт набрав майже 16 тис. вподобайок
Фото: twitter.com
Як передає Укрінформ, фотовідповідь на історичні екскурси у зверненні Путіна до росіян американські дипломати оприлюднили у Твіттері.
У ній, зокрема, наведено два ряди фотографій. У першому - дати зведення відомих історичних пам’яток Києва: 996 рік – Десятинна церква, 1011 – собор Святої Софії, 1070 – Видубицький монастир, 1108 – Свято-Михайлівський монастир. У другому, присвяченому Москві, на фото під цими ж датами зображені одні й самі лісові хащі.
Менш як за годину твіт набрав майже 16 тис. вподобайок.
Як повідомляв Укрінформ, президент Росії Володимир Путін у понеділок оголосив про визнання незалежності маріонеткових утворень «Л/ДНР» та підписав відповідні укази.
Перед цим російське телебачення показало його звернення до росіян, в якому Путін понад годину розмірковував про історію СРСР у цілому, і України зокрема і заявив, що Україна є для Росії невід’ємною частиною історії, культури та духовного простору.
Під час промови очільник країни-агресора використовував свою традиційну "мантру" про "єдиний народ" та про те, що Україну "створив Ленін".
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