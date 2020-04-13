Пожежа з Чорнобильської зони наближається до Прип'яті - директор Chornobyl Tour
Про це повідомив директора Chornobyl Tour і Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко, пише "Громадське".
За його словами, вогонь вже пройшовся по залізничній станції Янів, що поблизу Прип'яті.
"На жаль, вогонь перекинувся через дорогу, пройшовся по станції Янів і йде на Прип'ять", - написав Ємельяненко у Faceboook.
"Ситуація критична. Зона палає. Місцева влада звітує, що все під контролем, але насправді вогонь стрімко захоплює нові території. Зараз вогонь дістався Прип’яті та знаходиться у двох кілометрах навпростець від сховищ радіоактивних відходів "Підлісний", де розташовані найбільш високоактивні радіаційні відходи всієї Чорнобильської зони, та від самої ЧАЕС", - наголосив він.
"Але зайдіть на сторінки Кабміну, ДСНС та профільних держустанов - в них все під контролем і все нормально. Горить там, горить сям, але це ок. В мене два варіанти: чи то до Кабміну не доводять реальну ситуацію, чи він обрав політику замовчування радянської влади, як у 86 році", - додав Ємельяненко, зазначивши, на місце не допускають волонтерів та журналістів.
Водночас у Держслужбі з надзвичайних ситуацій не наводять даних про наближення вогню до Прип'яті та небезпечних об’єктів Зони відчуження. Там зазначили, що продовжують гасити пожежі на території Корогодського та Денисовецького лісництв, а пожежу на території Котовського лісництва вже приборкали.
"Ситуація в Корогодському лісництві повністю контрольована, залучено всі необхідні сили та засоби: 140 осіб та 30 одиниць техніки. Основні зусилля зосереджено в Денисовицькому лісництві, поблизу населеного пункту Новий Мир, де відмічається поширення горіння трав’яного настилу та лісової підстилки. На цій ділянці залучено понад 250 осіб та близько 60 одиниць техніки, з них від ДСНС понад 200 осіб та 40 одиниць техніки", - повідомили у ДСНС.
Всього на території зони відчуження залучені понад 390 осіб та 90 одиниць техніки.
Рятувальники запевняють, що радіаційний фон по Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень.
Нагадаємо, що
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